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प्रतापगढ़ का भूतिया घाटा, जैसा नाम वैसा काम- फिर ट्रक खाई में गिरा

 Pratapgarh News : प्रतापगढ़ में इस भूतिया घाटा पर , किसी तरह का कोई संकेतक नहीं लगा है. ये मोड़ खतरनाक है लेकिन फिर भी मजबूत बैरिकेडिंग तक की व्यवस्था नहीं की गयी है.  बार -बार हादसे हो रहे है, लेकिन हालात जस के तस बने हैं.


 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byHitesh upadhyay
Published: Apr 28, 2026, 01:26 PM|Updated: Apr 28, 2026, 01:26 PM
प्रतापगढ़ का भूतिया घाटा, जैसा नाम वैसा काम- फिर ट्रक खाई में गिरा
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Pratapgarh News : प्रतापगढ़ के नेशनल हाईवे 56 पर भूतिया घाटा, एक बार फिर से हादसे की वजह बन गया है. जहां मंगलवार को एक ट्रक बेकाबू होकर खाई में जा गिरा. ड्राइवर को गंभीर चोट लगी है. ग्रामीणों ने ड्राइवर को ट्रक ने निकाला और अस्पताल पहुंचाया. जहां उसकी हालत नाजुक बतायी जा रही है.

आस पास के लोगों का कहना है कि ट्रक भूतिया घाटा चढ़ रहा था, लेकिन अचानक से बैलेंस बिगड़ा और देखते ही देखते ट्रक सड़क के किनारे बनी ढलान से फिसलता हुआ सीधे नीचे खाई में जा गिरा. तेज आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से ड्राइवर को बाहर निकाला.

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हादसे जहां हुआ वहां किसी तरह का कोई संकेतक नहीं लगा है. ये मोड़ खतरनाक है लेकिन फिर भी मजबूत बैरिकेडिंग तक की व्यवस्था नहीं की गयी है. बार -बार भूतिया घाटा पर हादसे हो रहे है, लेकिन हालात जस के तस बने हैं. स्पीड कंट्रोल, रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड औऱ मजबूत रेलिंग अगर यहां लगे तो फिर हादसों पर लगाम लग सकती है.

भूतिया घाटा में हुए इस हादसे के बाद से लोगों में गुस्सा है और दुर्घटना संभावित इस घाटे पर सुरक्षा इंतेजाम करने की मांग की जा रही है ताकि भविष्य में यहां हादसों को रोका जा सके. इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है, ताकि हादसे के कारणों का सही पता चल सके.

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