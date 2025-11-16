Zee Rajasthan
बिरसा मुंडा 150वीं जयंती, प्रतापगढ़ में जनजातीय गौरव वर्ष, 12 पात्रों को मिले वनाधिकार पट्टे

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती पर दो दिवसीय जनजातीय गौरव वर्ष कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसमें 12 पात्रों को वनाधिकार पट्टे मिले, और प्रदर्शनी में जनजातीय नायकों की जीवनी, कला व पारंपरिक नृत्यों का भव्य प्रदर्शन किया गया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Nov 16, 2025, 12:18 PM IST | Updated: Nov 16, 2025, 12:21 PM IST

Pratapgarh news: भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती के अवसर पर, जनजातीय गौरव वर्ष के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दो दिवसीय भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां जनजातीय संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली.

12 पात्रों को वनाधिकार
पट्टों का वितरणकार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 12 पात्रों—गोतिया, रंग जी, ईश्वर, खोमजी, पुंजिया, उदा नीनामा, सुखलाल, नंदिया, मांगुड़ा, मोहन, जीवतराम एवं धनिया को वनाधिकार पट्टों का वितरण रहा. यह कदम जनजातीय समुदाय के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया.

प्रदर्शनी में झलके जनजातीय नायक
कार्यक्रम स्थल पर एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसने आगंतुकों का मन मोह लिया. प्रदर्शनी में बिरसा मुंडा, राणा पुंजा भील, फूलो-झानों मुर्मू, टंट्या भील, नानक जी भील और गोविंद गुरु जैसे जनजातीय नायकों की जीवनी को आकर्षक चित्रों व प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. TAD, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनमें जनजातीय कला, संस्कृति, राजीविका उत्पाद, पारंपरिक बर्तन, वेशभूषा, आभूषण और बांस शिल्प का प्रभावी प्रदर्शन किया गया. विशेष रूप से तैयार 'ट्राइबल हट' आगंतुकों का प्रमुख आकर्षण बना, जहां पारंपरिक भोजन और स्थानीय उत्पादों ने जनजातीय जीवन की वास्तविक झलक प्रस्तुत की.

ऑडिटोरियम में बिरसा मुंडा की जीवन यात्रा पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई, जिसके बाद टीमली, डांगडी, गैर व तेरहताली जैसे पारंपरिक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुति ने कार्यक्रम में उत्साह भर दिया. शनिवार सुबह अधिकारियों और विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकालकर धरती आबा बिरसा मुंडा के विचारों को नमन किया.

