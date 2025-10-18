Zee Rajasthan
चांदी की कड़ियों के लालच में गला घोंटकर हत्या! प्रतापगढ़ का ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ पुलिस ने सपना निनामा ब्लाइंड मर्डर केस सुलझाया. आरोपी बालुराम मीणा ने आर्थिक तंगी के कारण चांदी की कड़ियों के विवाद में गला घोंटकर हत्या करना कबूला. पुलिस ने 500 CCTV की मदद ली.

Published: Oct 18, 2025, 02:28 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 02:28 PM IST

Pratapgarh murder News: प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने 9 अक्टूबर को सामने आए एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है. खेरोट और विरावली के बीच एक सुनसान खेत में जिस अज्ञात महिला का शव मिला था, उसकी पहचान सपना निनामा निवासी घंटाली के रूप में हुई. महिला की गर्दन पर गमछा बंधा होने से यह स्पष्ट था कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी.

एसपी बी. आदित्य के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह ने बताया कि मोबाइल लोकेशन न होने के बावजूद, पुलिस के लिए यह सबसे कठिन मामला था.

500 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले
पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए प्रतापगढ़, खेरोट, सालमगढ़ और आस-पास के क्षेत्रों में लगे 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और कई संदिग्धों से पूछताछ की. आखिरकार, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस आरोपी बालुराम मीणा निवासी घंटाली तक पहुंचने में कामयाब रही.

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बालुराम मीणा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आर्थिक तंगी बनी हत्या की वजह
पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक सपना निनामा 5 अक्टूबर को ससुराल से पीहर आई थी और 6 अक्टूबर को बिना बताए प्रतापगढ़ पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात अपने पुराने परिचित बालुराम से हुई. आर्थिक तंगी से जूझ रहे आरोपी बालुराम ने सपना से उसकी चांदी की कड़ियां और सांकल गिरवी रखवाकर कुछ पैसे लिए थे. जब सपना ने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, तो बालुराम ने पूर्व नियोजित योजना के तहत 8 अक्टूबर की शाम उसे विरावली के सुनसान खेत में ले जाकर सफेद तौलिये से गला घोंटकर हत्या कर दी.

एएसपी परबत सिंह ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के सहारे आरोपी को दबोच लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.


