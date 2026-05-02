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दान में मिला फ्रिज भी नहीं आया काम, छोटीसादड़ी अस्पताल में बर्फ से संभाले जा रहे शव

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी अस्पताल में शवों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक डीप फ्रीजर उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: May 02, 2026, 05:29 PM|Updated: May 02, 2026, 05:29 PM
दान में मिला फ्रिज भी नहीं आया काम, छोटीसादड़ी अस्पताल में बर्फ से संभाले जा रहे शव
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Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी उपखंड मुख्यालय स्थित उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव सामने आया है. यहां शवों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक डीप फ्रीजर उपलब्ध नहीं है, जिससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है.

वर्तमान हालात यह हैं कि शवों को सुरक्षित रखने के लिए बर्फ की सिलियों का सहारा लेना पड़ रहा है. जानकारी के अनुसार, कुछ समय पूर्व एक भामाशाह द्वारा मोर्चरी के लिए शवगृह फ्रिज दान किया गया था लेकिन वर्तमान में वह सुविधा उपयोग में नहीं है या उपलब्ध नहीं है.

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मंगवाई गई बर्फ की सिलियां
हाल ही में एक युवक की अचानक मौत के बाद उसका शव मोर्चरी में रखा गया लेकिन फ्रिज नहीं होने के कारण उसे बर्फ की मदद से सुरक्षित रखना पड़ा. बताया गया कि शाम का समय होने और धार्मिक मान्यताओं के चलते तत्काल अंतिम संस्कार संभव नहीं था, ऐसे में शव को रातभर सुरक्षित रखना जरूरी था. इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय ने अपनी पहल पर निजी खर्च से बर्फ की सिलियां मंगवाकर शव को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करवाई.

लोगों ने प्रशासन से की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि मोर्चरी में शवगृह फ्रिज जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है. बार-बार सामने आ रही इस समस्या को लेकर क्षेत्र में नाराजगी और चर्चा का माहौल है.
लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मोर्चरी में जल्द से जल्द स्थायी रूप से शवगृह फ्रिज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियों में शवों के संरक्षण में किसी प्रकार की परेशानी न हो और परिजनों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.

शवगृह फ्रिज
शवगृह फ्रिज एक खास तरह का रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, जिसका इस्तेमाल मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है.जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो शरीर सड़ने लगता है.
इसको धीमा करने के लिए शरीर को कम तापमान आमतौर पर 2°C से 8°C पर रखा जाता है, यही काम शवगृह फ्रिज करता है. यह सिर्फ संरक्षण के लिए होता है, स्थायी रूप से शरीर को सुरक्षित नहीं रखता है. बिजली या सिस्टम बंद होने पर शरीर जल्दी खराब हो सकता है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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