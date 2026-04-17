/छत पर खेलते समय करंट की चपेट में आया 8 साल का मासूम, तड़प-तड़पकर गई जान

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में छत पर खेलते समय एलटी लाइन की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई. हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है, वहीं बिजली सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक हृदयविदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. मूंगाणा कस्बे के समीप धाणी फले क्षेत्र में करंट लगने से 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई. मृतक सूरज (8) पुत्र गोपाल मीणा, निवासी धाणी जुनी बोरदा, कक्षा तीसरी का छात्र था. इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया.
मिली जानकारी के अनुसार, घटना सुबह की है जब सूरज खाना खाने के बाद घर के आसपास खेल रहा था. खेलते-खेलते वह घर की छत पर पहुंच गया. इसी दौरान छत के पास से गुजर रही घरेलू एलटी लाइन की चपेट में आ गया. करंट इतना तेज था कि सूरज मौके पर ही अचेत हो गया और उसकी जान चली गई.
हादसे की जानकारी नहीं मिल पाई
बताया जा रहा है कि घटना के समय सूरज के माता-पिता पास ही आयोजित एक शादी समारोह और अन्य घरेलू कार्यों में व्यस्त थे, जिसके चलते उन्हें तुरंत इस हादसे की जानकारी नहीं मिल पाई. कुछ समय बाद जब सूरज घर पर दिखाई नहीं दिया तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की.
काफी देर तक खोजबीन करने के बाद जब परिजनों ने छत की ओर देखा तो लोहे के टिन पर बच्चे का हाथ दिखाई दिया. पास जाकर देखा तो सूरज मृत अवस्था में पड़ा था. यह मंजर देखकर परिजनों के होश उड़ गए और घर में चीख-पुकार मच गई. घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए.
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. साथ ही विद्युत विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने लाइन की जांच की. इसके बाद ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों की मौजूदगी में शव को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई.
असुरक्षित बिजली के तार कितने खतरनाक हो सकते
इस हादसे के बाद गांव में गहरा आक्रोश और दुख दोनों देखने को मिला. ग्रामीणों ने क्षेत्र में विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिजली लाइनों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए.
बता दें कि खुले या असुरक्षित बिजली के तार कितने खतरनाक हो सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए. प्रशासन से मांग की जा रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.
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