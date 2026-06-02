/छोटी सादड़ी वार्ड एक में यादव मोहल्ला गदंगी से भरा, नगर पालिका कर रही अनदेखी

Pratapgarh News : छोटी सादड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर एक स्थित यादव मोहल्ले में लंबे समय से नालों की सफाई नहीं होने और निर्माण कार्य अधूरा पड़े रहने से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. केंद्र और राज्य सरकार की तरह से स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर लापरवाही के चलते इनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. मोहल्ले के नालों में गंदा पानी और कचरा जमा होने से दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर पालिका प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक रूप से समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. क्षेत्रवासियों के मुताबिक नाला निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बावजूद संबंधित ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया है, जिससे जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है और गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है.

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स्थिति की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि गंदे नाले के समीप ही एक सरकारी विद्यालय संचालित है. विद्यालय के सामने रखा नगर पालिका का कचरा पात्र भी समय पर खाली नहीं किया जाता, जिससे आसपास बदबू और गंदगी का माहौल बना रहता है. विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिदिन इसी वातावरण में अध्ययन-अध्यापन करना पड़ रहा है.

मोहल्लेवासियों का आरोप है कि नाले की दुर्गंध और मच्छरों की भरमार के कारण लोग आए दिन बीमार पड़ रहे हैं और मलेरिया और अन्य संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना हुआ है. इसके बावजूद न तो प्रशासन इस ओर गंभीर नजर आ रहा है और न ही जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ठोस पहल की जा रही है.

वार्डवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से शीघ्र नाले की सफाई कराने, स्वीकृत निर्माण कार्य तत्काल शुरू करवाने और नियमित कचरा उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो समस्या और विकराल रूप ले सकती है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा.

इलाके के लोगों का कहना है कि नाले की गंदगी और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.