/कौन हैं शुभम चौधरी? जिन्होंने लापरवाही को लेकर लगाई अधिकारियों की क्लास!

Pratapgarh News: आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी कक्ष में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में किया गया.

जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण, मनरेगा, पत्थरगढ़ी, दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना समेत विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 31 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए.

मनरेगा के तहत कार्य उपलब्ध कराने की मांग

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जनसुनवाई में एक परिवादी ने मनरेगा के तहत कार्य उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. बीडीओ प्रतापगढ़ जगदीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मस्टर रोल जारी कर दिया गया है और संबंधित परिवादी को जल्द कार्य उपलब्ध कराया जाएगा.

जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संवेदनशीलता एवं समयबद्धता से निस्तारित किया जाए. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और अपने-अपने क्षेत्रों की व्यवस्थाओं की सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपात्र कृषकों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ पहुंचना सुनिश्चित किया जाए.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, जनजातीय गौरव सप्ताह एवं आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई. अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों की तैयारियां समय रहते पूर्ण करने और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा जिला सतर्कता समिति के प्रकरणों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

2014 बैच की आईएएस अधिकारी

बता दें कि शुभम चौधरी 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जो प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर बनने से पहले आयुक्त उद्यानिकी, जयपुर के पद पर कार्यरत थीं. शुभम चौधरी को एक सख्त और काम के प्रति ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता है.

वे अपने काम में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप पसंद नहीं करतीं, जिसके चलते उनके करियर में कई बार तबादले भी हुए हैं. करीब 10 से 12 साल के करियर में उनके 14 से 16 बार तक तबादले हो चुके हैं लेकिन हर जगह उन्होंने अपनी मजबूत प्रशासनिक पकड़ बनाई.