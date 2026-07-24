/Pratapgarh में बिजली, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का आंदोलन, 30 जुलाई से जन आक्रोश यात्रा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की आवश्यक बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय मणावला में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुरावत और पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने की. बैठक में जिले की प्रमुख जनसमस्याओं, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस ने 30 जुलाई से जिलेभर में "जन आक्रोश यात्रा" निकालने की घोषणा की.

बैठक के दौरान विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई. इसमें जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे लोगों के साथ अपनाए गए रवैये, प्रदेश में चरमराई बिजली व्यवस्था, चिकित्सा सेवाओं की स्थिति, बढ़ती महंगाई, किसानों के लिए खाद की किल्लत, जर्जर सड़कें और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद किए जाने जैसे विषय शामिल रहे. कांग्रेस नेताओं ने इन मुद्दों को लेकर जिलेभर में जनआंदोलन चलाने का निर्णय लिया.

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वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के शामिल होने की संभावना

प्रेसवार्ता में बताया गया कि 30 जुलाई से दीपनाथ महादेव से "जन आक्रोश यात्रा" की शुरुआत की जाएगी. यह यात्रा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और अगस्त माह में देवाक माता पर इसका समापन होगा. कांग्रेस नेताओं ने जानकारी दी कि समापन कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के शामिल होने की संभावना है.

संगठन को सक्रिय एवं मजबूत बनाने के निर्देश

बैठक में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर संगठनात्मक रणनीति पर भी विस्तार से विचार किया गया. जिला कांग्रेस पदाधिकारियों को नए प्रभार सौंपने का निर्णय लिया गया. साथ ही सभी पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकें आयोजित करने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय एवं मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए.

बैठक में पूर्व विधायक रामलाल मीणा, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई सहित विभिन्न अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनसमस्याओं को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहने और आगामी पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया.