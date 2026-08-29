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प्रतापगढ़ में 30 अगस्त को गरजेगा कांग्रेस का जन आक्रोश, दिवाक माता में महारैली में पहुंचेंगे अशोक गहलोत

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में कांग्रेस की करीब डेढ़ महीने से चल रही जन आक्रोश यात्रा का समापन 30 अगस्त को दिवाक माता में महारैली के साथ होगा. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे. कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 29, 2026, 09:07 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 09:07 PM IST
प्रतापगढ़ में 30 अगस्त को गरजेगा कांग्रेस का जन आक्रोश, दिवाक माता में महारैली में पहुंचेंगे अशोक गहलोत
Image Credit: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में कांग्रेस की ओर से पिछले करीब डेढ़ महीने से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का समापन रविवार, 30 अगस्त को दिवाक माता में होने वाली महारैली के साथ होगा. इस कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे. महारैली को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. गहलोत के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है.

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हेलीकॉप्टर से प्रतापगढ़ पहुंचेंगे गहलोत

तय कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 11:30 बजे उदयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रतापगढ़ के लिए रवाना होंगे. दोपहर करीब 12 बजे उनके प्रतापगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम है. इसके बाद वे दिवाक माता में आयोजित जन आक्रोश यात्रा की समापन महारैली में शामिल होंगे.

गहलोत के स्वागत और महारैली से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं.

डेढ़ महीने से जिले में निकाली जा रही थी यात्रा

पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने बताया कि कांग्रेस की ओर से करीब डेढ़ महीने से जिले में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है. इसका समापन दिवाक माता में आयोजित महारैली के जरिए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों से संवाद किया गया.

मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में प्रतापगढ़ को मिली विभिन्न सौगातों का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार गहलोत सरकार के कार्यकाल में जिले में सात कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, क्रिटिकल केयर वार्ड और करीब 1100 किलोमीटर सड़कों सहित कई विकास कार्य हुए.

भाजपा सरकार पर साधा निशाना

पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आम जनता अपने कामों को लेकर परेशान है और सरकार के स्तर पर अपेक्षित काम नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा शुरू की थी.

महारैली को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह

अशोक गहलोत के प्रतापगढ़ दौरे की सूचना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. स्वागत कार्यक्रम और महारैली की व्यवस्थाओं को लेकर पार्टी पदाधिकारी लगातार बैठकें और तैयारियां कर रहे हैं.

पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने क्षेत्रवासियों से बड़ी संख्या में दिवाक माता पहुंचने की अपील की है. उन्होंने लोगों से अपने हक और अधिकार की आवाज बुलंद करने का आह्वान किया. अब 30 अगस्त को होने वाली महारैली पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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