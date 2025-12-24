प्रतापगढ़ में आपत्तिजनक हालत में मिला कपल, हिंदू संगठन बोले - लव जिहाद

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ में आज उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक युवक-युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने का दावा किया iगया.

घटना की सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस को मौके पर बुलाया और दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है.

हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कहा कि युवक के मोबाइल फोन की जांच के दौरान अश्लील वीडियो सामने आए हैं.

इसके साथ ही मोबाइल में मादक पदार्थों से जुड़े वीडियो और फोटो भी मिलने का दावा भी किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कोतवाली पहुंच गए, जहां उन्होंने आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

सूचना पर डीएसपी गजेंद्र सिंह राव और शहर कोतवाल दीपक बंजारा पूरे मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने युवक और युवती से अलग-अलग पूछताछ की और युवक का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर तकनीकी जांच के लिए भेजा.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो रही है. फिलहाल मामले को लेकर कोतवाली परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है.

