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मासूम के सिर से उठा पिता का साया, युवक ने समाप्त की जीवनलीला

Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़ जिले के डलमू मानपुर गांव में देर रात एक एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा छा गया.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Apr 18, 2026, 06:46 PM|Updated: Apr 18, 2026, 06:46 PM
मासूम के सिर से उठा पिता का साया, युवक ने समाप्त की जीवनलीला
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Pratapgarh Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में धमोत्तर थाना क्षेत्र के डलमू मानपुर गांव में देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक युवक ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा छा गया. पुलिस के अनुसार डलमू मानपुर निवासी ईश्वर लाल (24) पुत्र कालूराम मीणा ने अज्ञात कारणों के चलते घर के अंदर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी परिजनों को शनिवार सुबह तब हुई, जब उन्होंने युवक को घर के अंदर फंदे पर लटका देखा. घटना की सूचना मिलते ही धमोत्तर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसे मोर्चरी में रखवाया गया.

शनिवार दोपहर करीब 12:10 बजे मृतक के पिता कालूराम मीणा ने अस्पताल की मोर्चरी में रिपोर्ट दर्ज करवाई. हेड कांस्टेबल भेरूलाल ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया गया. आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक ईश्वर लाल शादीशुदा था और उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक छोटी बच्ची भी है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

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