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प्रतापगढ़ में अटल प्रगति पथ योजना से संवरेगा दलोट-पीपलखूंट, 2 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के दलोट और पीपलखूंट गांवों में 'अटल प्रगति पथ' के तहत ₹2 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है. यहां 1 किमी लंबी सड़क और पक्की नालियों का निर्माण होगा, जिससे जलभराव और कीचड़ से राहत मिलेगी. टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: May 10, 2026, 11:03 AM|Updated: May 10, 2026, 11:03 AM
प्रतापगढ़ में अटल प्रगति पथ योजना से संवरेगा दलोट-पीपलखूंट, 2 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार की ग्रामीण विकास को गति देने की महत्वाकांक्षी योजना 'अटल प्रगति पथ' के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले के दलोट और पीपलखूंट गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार ने इन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से करीब 2 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है.


राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा में यह स्पष्ट किया था कि प्रदेश के जिन गांवों की जनसंख्या 5 हजार से अधिक है, वहां 'अटल प्रगति पथ' का निर्माण कराया जाएगा. इसी मापदंड के आधार पर प्रतापगढ़ जिले के दलोट और पीपलखूंट गांवों का चयन इस योजना के लिए किया गया है. यह कदम न केवल गाँव की सड़कों की सूरत बदलेगा, बल्कि ग्रामीण जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा.

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अनुमानित 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
इस योजना के तहत दलोट और पीपलखूंट में लगभग 1 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है. पक्की नालियों का निर्माण, सड़क के साथ-साथ दोनों किनारों पर पक्की नालियों का निर्माण भी सुनिश्चित किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य मानसून के दौरान जलभराव (Waterlogging) की पुरानी समस्या को जड़ से खत्म करना है. इन समस्त कार्यों पर अनुमानित 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी
योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं. संबंधित विभाग द्वारा निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 अप्रैल को इस कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, औपचारिकताएं पूरी होते ही आगामी दिनों में धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

ग्रामीण बेहतर सड़क और जल निकासी की मांग कर रहे थे
लंबे समय से दलोट और पीपलखूंट के ग्रामीण बेहतर सड़क और जल निकासी की मांग कर रहे थे. विशेषकर बारिश के दिनों में कीचड़ और खराब रास्तों के कारण आवागमन दूभर हो जाता था. नई सड़क बनने से मुख्य मार्गों पर यातायात सुगम होगा. बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक ग्रामीणों की पहुंच आसान होगी.

क्षेत्रवासियों ने इस सौगात के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है. ग्रामीणों का मानना है कि 'अटल प्रगति पथ' गाँव के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा. लोगों ने प्रशासन से यह भी उम्मीद जताई है कि कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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