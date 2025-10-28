Pratapgarh: देवगढ़ में मेडिकल स्टोर आगजनी कांड, तीन माह बाद भी आरोपी फरार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाने में दर्ज प्रकरण एक में अनुसंधान की सुस्ती ने पीड़ित पक्ष में भय का माहौल बना दिया है. बावड़ीखेड़ा निवासी कालूराम मीणा ने जिला पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज हुए तीन माह से अधिक बीत जाने के बाद भी मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं जबकि इस दौरान मेडिकल में लगी आग से लाखों रुपये का सामान राख बन गया और वहां कार्यरत कर्मचारी ममता मीणा झुलस गई थी.

जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक मेडिकल स्टोर में पीड़ित कालूराम मीणा के अनुसार, मेडिकल में आरोपी सुखदेव गुर्जर, लक्ष्मीनारायण गुर्जर, रमेश गुर्जर, पवन गुर्जर, पुष्कर गुर्जर निवासी नकोर पर आग लगाने के आरोप लगे थे.

इस आगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया. इस हादसे में मेडिकल पर काम करने वाली ममता मीणा गंभीर रूप से झुलस गई. घटना के बाद पीड़ित कालूराम मीणा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद आरोपी अब तक खुले आम घूम रहे हैं, जिससे पीड़िता और गवाहों में दहशत व्याप्त है.

प्रार्थी का आरोप है कि आरोपियों में से केवल दो पवन और पुष्कर को गिरफ्तार किया गया था, जो अब जमानत पर बाहर है बाकी आरोपी फरार हैं और खुलेआम घूम रहे हैं. कालूराम मीणा का कहना है कि आरोपीगण उन्हें और गवाहों को डराते-धमकाते हैं. वे कहते हैं कि उन्हें किसी पुलिस या अदालत का डर नहीं है और उनकी राजनीतिक पहुंच इतनी ऊंची है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इस भयपूर्ण माहौल में गवाह अपने बयान देने से भी डर रहे हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

मामले की जांच धरियावद के डिप्टी एसपी को सौंपी गई थी, जिन्होंने पीड़ित और गवाहों के बयान दर्ज किए. बावजूद इसके, तीन माह बीत जाने पर भी कार्रवाई का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस की ढिलाई से आरोपी और अधिक हिम्मत दिखा रहे हैं.

अगर शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो किसी अनहोनी की पूरी संभावना है. कालूराम मीणा और मेडिकल संचालक दिनेश शर्मा ने एसपी प्रतापगढ़ से मांग की है कि वांछित अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित और गवाहों को सुरक्षा मिल सके और न्याय की प्रक्रिया पर जनता का विश्वास कायम रहे.

