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Pratapgarh:धरियावद में बेकाबू बोलेरो ने मचाई तबाही, मकान का दरवाजा तोड़ 40 फीट अंदर घुसी, टला बड़ा हादसा

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के धरियावद में देर रात बेकाबू बोलेरो एक मकान में 40 फीट अंदर तक जा घुसी. हादसे में घर का दरवाजा और 3 टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन परिवार सुरक्षित है. पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Mar 19, 2026, 12:31 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 12:31 PM IST

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Pratapgarh:धरियावद में बेकाबू बोलेरो ने मचाई तबाही, मकान का दरवाजा तोड़ 40 फीट अंदर घुसी, टला बड़ा हादसा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के धरियावद नगर में देर रात एक खौफनाक सड़क हादसा सामने आया. कल्याणपुरा रोड पर एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सीधे एक रिहायशी मकान में जा घुसी. गनीमत रही कि इस भीषण टक्कर में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना एक बड़ा मातम पसर सकता था.

रफ्तार से दीवारें दरकीं
हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ, जब लसाडिया रोड की ओर से आ रही एक बोलेरो के चालक ने मोड़ पर संतुलन खो दिया. बता दें कि तेज रफ्तार वाहन रतनलाल जाट और रमेश जाट के कॉर्नर स्थित मकान का भारी लोहे का गेट तोड़ते हुए करीब 40 फीट अंदर आंगन तक जा घुसा. और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मकान की दीवारों में दरारें आ गईं और घर के चौक में खड़े तीन आइसक्रीम टेम्पो भी इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए.

मौत के मुंह से सुरक्षित निकला परिवार
जिस समय यह हादसा हुआ, परिवार के सदस्य घर के अंदर ही मौजूद थे. अचानक हुए इस धमाके और चीख-पुकार से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बोलेरो की दिशा थोड़ी भी अलग होती या हादसा कुछ देर बाद होता, तो गंभीर जनहानि हो सकती थी. परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं, जिसे ग्रामीण किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे.

चालक समेत 4 हिरासत में
हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए बोलेरो सवार चालक सहित चार लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया. सूचना मिलते ही धरियावद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने चारों युवकों को हिरासत में ले लिया है और बोलेरो को जब्त कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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