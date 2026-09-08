/प्रतापगढ़ के धरियावद में किसका बनेगा बोर्ड? घर-घर पहुंच रहे BJP-कांग्रेस प्रत्याशी

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Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है. भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपने-अपने वार्डों में प्रचार अभियान तेज कर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं. देर शाम तक प्रत्याशी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ घर-घर पहुंचकर समर्थन की अपील कर रहे हैं. वार्ड स्तर पर बैठकों और लगातार हो रहे जनसंपर्क से चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं.
विकास कार्यों के नाम पर कांग्रेस का प्रचार
कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व में कराए गए विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनके कार्यकाल के दौरान धरियावद में कई विकास कार्य कराए गए. प्रत्याशी इन्हीं कामों को आधार बनाकर मतदाताओं से दोबारा समर्थन देने की अपील कर रहे हैं.
कांग्रेस की ओर से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं. पार्टी नेता भाजपा सरकार पर विकास कार्य प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं के बीच अपनी बात रख रहे हैं.
बोर्ड बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा मैदान में
भाजपा इस बार धरियावद में नगर पालिका बोर्ड बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है. पार्टी प्रत्याशी और कार्यकर्ता लगातार अलग-अलग वार्डों में पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं. भाजपा की ओर से धरियावद की प्रमुख समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के विकास को लेकर मतदाताओं से वादे किए जा रहे हैं.
भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता का समर्थन मिला और बोर्ड बना तो धरियावद में कांग्रेस के 20 साल के कार्यकाल तथा भाजपा के दो साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की तुलना जनता के सामने रखी जाएगी.
वार्ड स्तर पर सीधी टक्कर
धरियावद में दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं. वार्डों में बैठकें आयोजित करने के साथ घर-घर संपर्क और प्रचार का सिलसिला जारी है. प्रत्याशी मतदाताओं से सीधे संवाद कर अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं और समर्थन जुटाने में लगे हैं.
जैसे-जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, चुनावी मुकाबला भी दिलचस्प होता जा रहा है. भाजपा जहां नगर पालिका बोर्ड बनाने की रणनीति के साथ मैदान में है, वहीं कांग्रेस अपने पूर्व कार्यकाल के विकास कार्यों को आधार बनाकर मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है. अब धरियावद की जनता किस दल और प्रत्याशी के पक्ष में फैसला सुनाती है, इसका खुलासा चुनाव परिणाम आने के बाद ही होगा.
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