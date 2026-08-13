/प्रतापगढ़ में यहां कॉल करने के लिए लोग चढ़ते हैं पेड़ ! टावर खड़ा, लेकिन नेटवर्क नहीं

Pratapgarh News : 31 अगस्त 1995 को देश में पहली कमर्शियल मोबाइल सेवा शुरू हुई थी जब केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम ने पं. बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु को कोलकाता से दिल्ली फोन किया था. मोबाइल नेटवर्क था BPL और फोन था नोकिया का. लेकिन आम आदमी के हाथ में मोबाइल साल 2003 से 2008 के बीच पहुंच पाया था. वजह थी की पहले ये मोबाइल बहुत महंगे हुआ करते थे. इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कॉल पर हर मिनट के हिसाब से 4 से 18रुपए तक लगते थे. धीरे धीरे वक्त बदला और साल 2008 आते आते हर घर में मोबाइल था.

लेकिन राजस्थान के प्रतापगढ़ में आज भी अगर किसी अपने से बात करनी है, तो पहाड़ पर या पेड़ पर चढ़ना पड़ता है. दुनिया डिजिटल हो गयी, लेकिन यहां तो नेटवर्क तक नहीं पहुंचा है. प्रतापगढ़ के धरियावद की पहाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच भैरूलाल मीणा दर्द बयां करते हुए बताते हैं कि इस पूरे इलाके में एक भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क काम नहीं करता है. स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सांसदों और संबंधित अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लिखित में शिकायतें दीं, लेकिन हर बार उन्हें कोरे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला. हालात यह हैं कि इलाके में बीएसएनएल का एक टावर खड़ा तो कर दिया गया है, लेकिन उस पर मशीनरी या सिग्नल न होने के कारण वह केवल शोपीस बनकर रह गया है. ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दिनों में वोट मांगने आने वाले नेता बड़े-बड़े वादे और दावे तो करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इस क्षेत्र की सुधि लेने वाला कोई नहीं बचता.

Add Zee News as a Preferred Source

घर में कोई गंभीर बीमारी या आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो एम्बुलेंस या डॉक्टर को फोन करने के लिए भी लोगों को भागकर पहाड़ की चोटी या किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ना पड़ता है.जब तक मोबाइल पर नेटवर्क के दो डंडे नहीं आते, तब तक सांसें अटकी रहती हैं. नेटवर्क के अभाव का यह आलम सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने बच्चों के भविष्य और विकास के पहियों को भी थाम दिया है. आज जहां पूरा देश डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग और ई-गवर्नेंस का आनंद ले रहा है, वहीं पहाड़ा पंचायत के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से पूरी तरह वंचित हैं. क्योंकि हर बार पहाड़ या पेड़ पर चढ़ कर नेटवर्क तलाशना संभव नहीं है.