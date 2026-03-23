धरियावद पुलिस और DST की बड़ी कार्रवाई, 1.14 करोड़ का डोडाचूरा किया जब्त

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में धरियावद पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 762 किलो 150 ग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया, जिसकी कीमत 1.14 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
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Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत थाना धरियावद पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है.
पुलिस ने 762 किलो 150 ग्राम अवैध डोडाचूरा, परिवहन में प्रयुक्त एक लोडिंग पिकअप और एक जिंदा कारतूस जब्त किया है. जब्त डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 14 लाख 80 हजार रुपये बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है.
पिकअप में सवार आरोपियों ने तोड़ी नाकाबंदी
बीते दिन डीएसटी टीम को एक संदिग्ध पिकअप की सूचना मिली, जिसका पीछा किया जा रहा था. यह पिकअप बांसी से मुड़कर धरियावद की ओर आ रही थी. सूचना मिलते ही थाना धरियावद पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई और आरामपुरा जंगल क्षेत्र में पहुंची, जहां डीएसटी की टीम पहले से मौजूद थी.
नाकाबंदी के दौरान पाचागुड़ा के पास एक रिसोर्ट के निकट संदिग्ध पिकअप को रुकवाने का इशारा किया गया लेकिन पिकअप में सवार आरोपियों ने रुकने के बजाय नाकाबंदी तोड़ दी.
पुलिस टीम पर 15 से 16 राउंड फायरिंग
भागते समय आरोपियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से 15 से 16 राउंड फायरिंग की. इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी बोलेरो जीप को टक्कर मारते हुए फरार होने का प्रयास किया. डीएसटी टीम ने पीछा करते हुए उन्हें रुकने के लिए माइक से लगातार चेतावनी दी.
38 कट्टों में भरा अवैध डोडाचूरा
जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग भी की गई. इसके बाद आरोपी पिकअप को जंगल में छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. पुलिस टीम द्वारा पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें 38 कट्टों में भरा 762 किलो 150 ग्राम अवैध डोडाचूरा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ.
नशे के खिलाफ चल रही मुहिम
इसके बाद पिकअप को जब्त कर थाना धरियावद में मामला दर्ज किया गया. घटना के बाद पुलिस और क्यूआरटी टीम द्वारा आसपास के जंगल क्षेत्र में आरोपियों की तलाश की गई लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है.
यह कार्रवाई प्रतापगढ़ पुलिस की नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.
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