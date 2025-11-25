Zee Rajasthan
Pratapgarh News: जिले में रबी मौसम की बुवाई शुरू हो चुकी है लेकिन खाद की आपूर्ति न होने से किसान काफी परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते सैकड़ों किसानों ने खाद की कालाबाजारी के विरोध में नारेबाजी की. 
 

Pratapgarh News: धरियावद में गहराया खाद संकट, रबी सीजन में किसान हो रहे बेहाल

Pratapgarh News: जिले में रबी मौसम की बुवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन सहकारी समितियों और लेम्प्स में खाद की आपूर्ति न होने से किसान भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. खेत तैयार हैं, बुवाई जारी है, परंतु खाद की किल्लत के कारण किसान मजबूरी में निजी दुकानों से महंगे दामों पर उर्वरक खरीदने को विवश हैं. लगातार जारी कमी ने धरियावद क्षेत्र में किसानों का सब्र तोड़ दिया और उन्होंने प्रशासन के सामने जोरदार विरोध दर्ज कराया.

धरियावद तहसील क्षेत्र में विगत कई दिनों से खाद की कमी से परेशान किसानों का गुस्सा सोमवार को उपखंड कार्यालय पर फूट पड़ा. सैकड़ों किसान और काश्तकार कार्यालय परिसर में एकत्र हुए और खाद की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में नारेबाजी की. किसानों ने उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया को ज्ञापन सौंपकर तत्काल खाद उपलब्ध करवाने की मांग उठाई.

किसानों का कहना था कि रबी सीजन के बीच खेतों में खाद डालना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सरकारी समितियों में उर्वरक उपलब्ध नहीं होने से उन्हें निजी दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. कई दुकानदार निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल रहे हैं और खाद बैग के साथ अन्य उत्पाद जबरन थमाकर अतिरिक्त पैसा ले रहे हैं, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ और बढ़ गया है.

किसानों के प्रदर्शन के तुरंत बाद उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया हरकत में आए और नगर के विभिन्न निजी खाद विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान खाद की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की गई. एक दुकान पर एसडीएम स्वयं खड़े रहे और किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद वितरण करवाया.

धरियावद ब्लॉक में खाद संकट का मुख्य कारण सहकारी समितियों में इस सीजन एक भी बार खाद का नहीं पहुंचना है. ब्लॉक की कुल 15 लाइसेंसशुदा समितियों को अभी तक उर्वरक की सप्लाई नहीं मिली है. धरियावद सहकारी समिति के मैनेजर बनवीरसिंह ने बताया कि 15 सितंबर को 2500 मैट्रिक टन खाद की डिमांड भेजी गई थी, लेकिन विभाग की ओर से अब तक सप्लाई नहीं पहुंची. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक-दो दिनों में नजदीकी समितियों में खाद आ सकती है.

उधर, उपखंड अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि खाद विक्रेताओं को निर्धारित दरों पर ही बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं. कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाकर ब्लॉक में उर्वरक वितरण की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाएगी. पॉश मशीन, बिल, स्टॉक और वितरण व्यवस्था की बारीकी से जांच होगी. छोटे किसानों को पहले खाद उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी.

किसानों का कहना है कि खेतों में बोवनी पूरी हो चुकी है लेकिन खाद के अभाव में फसलों की बढ़वार प्रभावित हो रही है. कई किसान सुबह-सुबह दुकानों पर लाइन में लगते हैं, फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ता है. निजी दुकानों पर महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे लागत बढ़ती जा रही है.

धरियावद क्षेत्र में खाद संकट ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है. प्रशासन की सख्ती और निरीक्षण से कुछ हद तक राहत की उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन जब तक समितियों में पर्याप्त सप्लाई नहीं पहुंचती तब तक किसानों की परेशानियां दूर होती नजर नहीं आती.
