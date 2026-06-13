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प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के धोलापानी थाने में जब्त 139 कार्टन शराब के निस्तारण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. गोपनीय सूचना के बाद पुलिस ने शराब बरामद कर नष्ट करवाई. मामले में दो पुलिसकर्मी निलंबित हैं, जबकि आबकारी विभाग समेत पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 13, 2026, 01:45 PM|Updated: Jun 13, 2026, 01:45 PM
प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के धोलापानी थाना क्षेत्र में जब्त शराब के निस्तारण को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. आरोप है कि आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई शराब को नियमानुसार नष्ट करने के बजाय उसका एक हिस्सा कथित रूप से चोरी-छिपे बेच दिया गया. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस विभाग और आबकारी महकमे में हड़कंप मच गया है. घटना के बाद दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है.

पांच पुराने मामलों की जब्त शराब का होना था निस्तारण
जानकारी के अनुसार, धोलापानी थाना क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज पांच पुराने मामलों में जब्त शराब को न्यायालय के आदेश के बाद नष्ट किया जाना था. इनमें प्रकरण संख्या 22/2014, 01/2024, 12/2021, 14/2021 और 75/2023 शामिल थे.

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नियमों के तहत 10 जून को छोटीसादड़ी के आबकारी निरीक्षक सुरेश कुमार धाकड़ की मौजूदगी में शराब नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई. थाना परिसर के पीछे जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढा खोदा गया और शराब निस्तारण की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया. मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई गई तथा दस्तावेजों में शराब नष्ट होना दर्ज किया गया.

पूरी शराब नष्ट नहीं करने के आरोप
मामले में आरोप है कि जब्त शराब का पूरा स्टॉक नष्ट नहीं किया गया. जांच में सामने आया कि कुल 139 कार्टन शराब में से बड़ी मात्रा को कथित रूप से एक फिक्सर के माध्यम से ठेकेदार को बेचने की कोशिश की गई.

आरोपों के अनुसार, करीब 106 कार्टन शराब और 33 कार्टन बीयर वाहन में भरकर थाना परिसर से बाहर भेजी गई. बताया जा रहा है कि विभिन्न ब्रांड की इस शराब की बाजार में अच्छी कीमत थी.

गोपनीय सूचना के बाद एसपी ने की कार्रवाई

मामले का खुलासा उस समय हुआ जब प्रतापगढ़ एसपी बी. आदित्य को गोपनीय सूचना मिली कि जब्त शराब के निस्तारण में गड़बड़ी की गई है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहन को ट्रैक किया और जब्त शराब को बरामद कर वापस थाना परिसर लाया गया. इसके बाद नियमानुसार पूरी 139 कार्टन शराब का निस्तारण कराया गया.

दो पुलिसकर्मी निलंबित, विभागीय जांच शुरू

प्रारंभिक जांच में मालखाना प्रभारी हेड कांस्टेबल सोहनलाल और कांस्टेबल अंबालाल की भूमिका सामने आने पर दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.

एसपी बी. आदित्य ने कहा कि जब्त माल के निस्तारण में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी. प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

आबकारी निरीक्षक ने आरोपों से किया इनकार

मामले में आबकारी निरीक्षक सुरेश कुमार धाकड़ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि उनकी जिम्मेदारी केवल शराब निस्तारण की प्रक्रिया की निगरानी तक सीमित थी.

उन्होंने कहा कि यदि शराब को कहीं ले जाया गया है तो यह उनकी जानकारी के बिना हुआ है. साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि थाना परिसर में रखी जब्त शराब पुलिस की जानकारी के बिना बाहर कैसे जा सकती है. हालांकि पूरे मामले में उन्होंने कैमरे के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

जांच में हो सकते हैं और बड़े खुलासे

फिलहाल इस पूरे मामले ने पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित रूप से शराब को बेचने की साजिश में और कौन-कौन शामिल था, शराब किस ठेकेदार तक पहुंचाई गई और इससे किसे आर्थिक लाभ हुआ.

विभागीय जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मामले में आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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