प्रतापगढ़ में सौर ऊर्जा से सिंचाई क्रांति! धोलिया एनिकट परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, मिलेगा फायदा

Pratapgarh News: राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ जमीन पर उतारने के लिए जल संसाधन विभाग लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है. इसी क्रम में जल संसाधन संभाग बांसवाड़ा के मुख्य अभियंता देवी सिंह बेनीवाल ने करमोई नदी पर निर्माणाधीन सौर ऊर्जा आधारित धोलिया एनिकट सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परियोजना की प्रगति से अवगत कराया. बताया गया कि धरियावद तहसील के ग्राम चित्तौड़िया के पास 4.23 एमसीएफटी क्षमता वाले इस एनिकट का निर्माण कार्य जारी है. इस परियोजना के तहत 5.87 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है, जिसके माध्यम से लगभग 52 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे चित्तौड़िया गांव के करीब 130 परिवारों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है. परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

परियोजना को पूरा करने के निर्देश

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मुख्य अभियंता देवी सिंह बेनीवाल ने मौके पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य में गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता न किया जाए और निर्माण सामग्री की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए. साथ ही उन्होंने निर्धारित समय-सीमा में परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा, उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों के पालन पर भी जोर दिया. श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए.

निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता ने खंडीय कार्यालय का दौरा कर विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने संपर्क पोर्टल और जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके. इसके बाद उन्होंने जाखम डैम का भी निरीक्षण किया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए राहत लेकर आने वाली है और इसके समय पर पूरा होने से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा.

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