Pratapgarh News:: बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर हरि हर मिलन का हुआ भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए

Baikunth Chaturdashi: बैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर प्रतापगढ़ में हरि-हरि मिलन का शानदार आयोजन देर रात को संपन्न हुआ. हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में यह धार्मिक उत्सव भक्ति रस से सराबोर रहा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 05, 2025, 01:43 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 01:43 PM IST

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर हरि हर मिलन का भव्य आयोजन हुआ,देर रात को हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. इस दौरान भव्य आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला .

दीपनाथ महादेव मंदिर के महंत वरुण गोस्वामी ने बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर हरि हर मिलन की यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है. इसी का निर्वहन आज प्रतापगढ़ में किया गया. दीपेश्वर महादेव मंदिर से भगवान शिव नगर भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु से मिलने केशवरायजी के मंदिर पहुंचे. यहां पर भगवान शिव की आरती की गई.

गोस्वामी ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु जब विश्राम के लिए चले जाते हैं तो वह सृष्टि के संचालन का भार भगवान शंकर यानी हर को सौंप कर जाते हैं. चातुर्मास के दौरान 4 महीने तक सृष्टि की यह सत्ता भगवान शिव द्वारा संचालित की जाती है.

इसी सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए भगवान शिव विष्णु यानी हरि के पास पहुंचते हैं और उन्हें सत्ता की वापसी करते हैं,बीती रात जब हरी से मिलने के लिए जा रही भगवान शिव की सवारी बेंड बाजो और ढोल नगाड़ों के साथ शहर के बाजारों से गुजरी तो श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया.भक्ति धुनों पर थिरकते श्रद्धालु माहौल को धर्ममय बना रहे थे तो मार्ग में जगह-जगह भगवान शिव की सवारी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और उनकी आरती की गई.

शिव भक्त मंडल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भव्य आतिशबाजी भी की गई. रात को जब केशवरायजी मंदिर पर हरी से हर का मिलन हुआ तो इस अनुपम दृश्य को देखने के लिए सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भगवान के जयकारे लगाए. इसी के तहत आज दीपेश्वर महादेव मंदिर में छप्पन भोग और महा आरती के आयोजन भी होंगे.

