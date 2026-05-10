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शादी समारोह में विवाद के बाद डॉक्टर की हत्या, शव कुएं में फेंका, पुलिस ने सुलझाया केस

पीपलखूंट थाना पुलिस ने डॉ. मोहित मसार हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने शादी समारोह में हुए विवाद के बाद डॉक्टर की हत्या करने वाले दो मुख्य आरोपियों नितेश और कैलाश डामोर को गिरफ्तार कर लिया है.
 

Edited byAnsh RajReported byHitesh upadhyay
Published: May 10, 2026, 01:16 PM|Updated: May 10, 2026, 01:16 PM
शादी समारोह में विवाद के बाद डॉक्टर की हत्या, शव कुएं में फेंका, पुलिस ने सुलझाया केस
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट थाना पुलिस ने चर्चित डॉ. मोहित मसार हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि शादी समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद आरोपियों ने मारपीट कर डॉ. मोहित की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया है.

प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नितेश और कैलाश डामोर को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार 15 अप्रैल को बोरी पी गांव में डॉ. सेवालाल के शादी समारोह में प्रतिभोज और नोत कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में रिश्तेदारों, दोस्तों और ग्रामीणों के साथ डॉ. मोहित मसार भी शामिल हुए थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह घर नहीं लौटे, जिस पर परिजनों ने चिंता जताई.

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18 अप्रैल को कलसिंह मछार निवासी मछारासात, जिला बांसवाड़ा ने पीपलखूंट थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि डॉ. मोहित शादी समारोह के बाद से लापता हैं. पुलिस ने एमपीआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की. 19 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि बोरी पी निवासी दिनेश के कुएं में एक अर्धनग्न शव पानी में तैर रहा है. पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में शव की पहचान डॉ. मोहित मछार निवासी मछारासात, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा के रूप में हुई. शव को बाहर निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया.

इसके बाद 20 अप्रैल को पुलिस ने घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण कर कुएं का पानी खाली कराया. तलाशी के दौरान मृतक का लोअर, पर्स और मोबाइल फोन बरामद किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शादी समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ की तथा साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटाए. जांच में सामने आया कि आरोपी नितेश और कैलाश भी उसी समारोह में मौजूद थे. देर रात शराब पार्टी के दौरान डॉ. मोहित और आरोपी नितेश के बीच गाली-गलौज हुई थी.

इसके कुछ देर बाद जब डॉ. मोहित वहां से निकले तो दोनों आरोपियों ने उनका पीछा किया. पुलिस जांच के अनुसार डॉ. मोहित खेत की ओर भागे, लेकिन रास्ते में लगी लोहे की जालीदार बाड़ में उलझकर गिर गए. इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और पास के बरसाती नाले में गिराकर मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को पास स्थित बिना मुंडेर वाले कुएं में फेंक दिया.

सबूत मिटाने के लिए मृतक के कपड़े भी कुएं में डाल दिए गए. वारदात के बाद दोनों आरोपी वापस लौटकर साथियों के साथ शराब पीते रहे. पुलिस ने दस्तावेजी, तकनीकी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नितेश पुत्र देवेन्द्र उर्फ देवचंद मीणा तथा कैलाश डामोर पुत्र अशोक डामोर, निवासी बोरी पी थाना पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे गहन अनुसंधान जारी है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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