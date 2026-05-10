/शादी समारोह में विवाद के बाद डॉक्टर की हत्या, शव कुएं में फेंका, पुलिस ने सुलझाया केस

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट थाना पुलिस ने चर्चित डॉ. मोहित मसार हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि शादी समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद आरोपियों ने मारपीट कर डॉ. मोहित की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया है.

प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नितेश और कैलाश डामोर को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार 15 अप्रैल को बोरी पी गांव में डॉ. सेवालाल के शादी समारोह में प्रतिभोज और नोत कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में रिश्तेदारों, दोस्तों और ग्रामीणों के साथ डॉ. मोहित मसार भी शामिल हुए थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह घर नहीं लौटे, जिस पर परिजनों ने चिंता जताई.

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18 अप्रैल को कलसिंह मछार निवासी मछारासात, जिला बांसवाड़ा ने पीपलखूंट थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि डॉ. मोहित शादी समारोह के बाद से लापता हैं. पुलिस ने एमपीआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की. 19 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि बोरी पी निवासी दिनेश के कुएं में एक अर्धनग्न शव पानी में तैर रहा है. पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में शव की पहचान डॉ. मोहित मछार निवासी मछारासात, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा के रूप में हुई. शव को बाहर निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया.

इसके बाद 20 अप्रैल को पुलिस ने घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण कर कुएं का पानी खाली कराया. तलाशी के दौरान मृतक का लोअर, पर्स और मोबाइल फोन बरामद किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शादी समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ की तथा साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटाए. जांच में सामने आया कि आरोपी नितेश और कैलाश भी उसी समारोह में मौजूद थे. देर रात शराब पार्टी के दौरान डॉ. मोहित और आरोपी नितेश के बीच गाली-गलौज हुई थी.

इसके कुछ देर बाद जब डॉ. मोहित वहां से निकले तो दोनों आरोपियों ने उनका पीछा किया. पुलिस जांच के अनुसार डॉ. मोहित खेत की ओर भागे, लेकिन रास्ते में लगी लोहे की जालीदार बाड़ में उलझकर गिर गए. इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और पास के बरसाती नाले में गिराकर मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को पास स्थित बिना मुंडेर वाले कुएं में फेंक दिया.