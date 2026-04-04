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प्रतापगढ़ में आग का तांडव! किराना गोदाम जलकर खाक, 50 लाख का नुकसान

Pratapgarh Fire Incident: प्रतापगढ़ जिले में रात करीब 3 बजे एक किराना स्टोर के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. जानकारी के अनुसार, इस हादसे में गोदाम में रखे सामान के जलने से 40 से 50 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Apr 04, 2026, 05:40 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 05:40 PM IST

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प्रतापगढ़ में आग का तांडव! किराना गोदाम जलकर खाक, 50 लाख का नुकसान

Pratapgarh Fire Incident: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट उपखंड के घंटाली गांव में तड़के एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां रात करीब 3 बजे भैरव किराना स्टोर के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. अंदर रखा भारी मात्रा में किराना सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हो गया. घटना की सूचना सुबह करीब 4 बजे पुलिस को दी गई.

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सूचना मिलते ही थाना अधिकारी भेमजी गरासिया मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. इसके साथ ही अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी गई, जिसपर तीन दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची.

दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की संयुक्त मेहनत से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 7 बजे आग पर काबू पाया जा सका. ग्रामीणों ने भी आग बुझाने में सक्रिय सहयोग दिया, जिससे आग को और फैलने से रोका जा सका. जानकारी के अनुसार, गोदाम में रखा सामान जलने से करीब 40 से 50 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

गोदाम जिस मकान में स्थित था, वह लालशंकर और गंगाराम मीणा का है, जबकि दुकान किराए पर लेकर दीपक और शिवप्रकाश कलाल द्वारा संचालित की जा रही थी. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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