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तपते प्रतापगढ़ में 600 बार बजा खतरे का सायरन ! दावानल की वजह हैरान करने वाली

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ में इस साल जंगल में आग लगने की घटनाओं ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया है. 1 मार्च से 12 मई तक सामने आए आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो उदयपुर संभाग के 7 जिलों में प्रतापगढ़ सबसे अधिक प्रभावित रहा है. जिले में 600 से ज्यादा फायर अलर्ट दर्ज किए गए, जो पूरे संभाग में सबसे ऊपर हैं.

Edited byPragati PantReported byHitesh upadhyay
Published: May 27, 2026, 03:13 PM|Updated: May 27, 2026, 03:13 PM
तपते प्रतापगढ़ में 600 बार बजा खतरे का सायरन ! दावानल की वजह हैरान करने वाली
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News : दक्षिण राजस्थान का हरा-भरा वन क्षेत्र इन दिनों आग की तपिश से झुलस रहा है. सबसे चिंताजनक तस्वीर प्रतापगढ़ से सामने आई है, जहां संभाग में सबसे अधिक 600 से ज्यादा फायर अलर्ट दर्ज किए गए. आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं हैं, बल्कि जंगलों में बढ़ते खतरे, वन संपदा के नुकसान और भविष्य के पर्यावरण संकट की चेतावनी भी हैं. सवाल ये है कि आखिर जंगल इतनी तेजी से क्यों जल रहे हैं और इन आग की लपटों के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं?

1 मार्च से 12 मई तक सामने आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उदयपुर संभाग के सात जिलों में प्रतापगढ़ सबसे अधिक प्रभावित रहा है. जिले में 600 से ज्यादा फायर अलर्ट दर्ज किए गए, जो पूरे संभाग में सबसे ऊपर हैं.

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प्रतापगढ़ वन खंड में अकेले 428 आग की घटनाएं सामने आई हैं. इनमें सबसे ज्यादा अलर्ट धरियावद क्षेत्र में दर्ज हुए, जहां 102 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं. इसके अलावा देवगढ़ में 100 और लसाडिया क्षेत्र में 95 फायर अलर्ट सामने आए हैं. वहीं प्रतापगढ़ के अन्य वन क्षेत्रों में भी लगातार आग की घटनाएं बढ़ी हैं. वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर और उदयपुर के कई वन क्षेत्र भी आग से प्रभावित हुए हैं. संभाग के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती आग की घटनाएं वन संपदा और जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं.

विशेषज्ञों के मुताबिक जंगलों में आग लगने के पीछे कई कारण हैं. गर्मियों में महुआ चुनने और तेंदूपत्ता संग्रह के लिए कई बार जंगलों में जानबूझकर आग लगा दी जाती है. इसके अलावा नई घास उगाने की सोच भी आग की घटनाओं को बढ़ाती है. कुछ मामलों में लापरवाही और संसाधनों की कमी भी स्थिति को गंभीर बना देती है.

वन विभाग जंगलों में आग की निगरानी के लिए सैटेलाइट आधारित तकनीक का उपयोग कर रहा है. एसएनपीपी-वीआईआईआरएस जैसे सिस्टम के जरिए फायर अलर्ट मिलने पर संबंधित वन अधिकारियों को सूचना भेजी जाती है, ताकि समय रहते आग पर नियंत्रण पाया जा सके. हालांकि, दुर्गम क्षेत्रों और सीमित संसाधनों के कारण कई बार आग पर काबू पाने में देरी हो जाती है.

जंगलों में आग का असर सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं रहता. इससे वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होता है, छोटे जीव-जंतु और पक्षी प्रभावित होते हैं, मिट्टी की उर्वरता घटती है और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है. लंबे समय में इसका असर जल स्रोतों और स्थानीय जलवायु पर भी पड़ सकता है. प्रतापगढ़ में बढ़ते फायर अलर्ट एक गंभीर चेतावनी हैं कि जंगलों को बचाने के लिए केवल सरकारी प्रयास काफी नहीं होंगे. स्थानीय समुदाय, वन विभाग और आम नागरिकों की साझी जिम्मेदारी ही इन आग की घटनाओं को कम कर सकती है. क्योंकि जंगल बचेंगे, तभी पर्यावरण बचेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन सुरक्षित रहेगा.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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