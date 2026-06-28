/Pratapgarh: गौतमेश्वर महादेव का झरना हुआ शुरू, बारिश के बाद उमड़ी पर्यटकों की भीड़

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में रविवार को मानसून की पहली प्रभावी बारिश ने पूरे जिले का मिजाज बदल दिया. सुबह से उमस और गर्मी के बाद दोपहर में घने बादल छाए और जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई. पहली ही अच्छी बारिश के साथ प्रसिद्ध गौतमेश्वर महादेव क्षेत्र का प्राकृतिक झरना भी पूरे वेग से बह निकला.

झरना शुरू होने की खबर मिलते ही अरनोद सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक वहां पहुंच गए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया. पुजारी घनश्याम शर्मा ने बताया कि इस वर्ष पहली बार गौतमेश्वर का झरना प्रवाहित हुआ है.

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बारिश से जिले के कई क्षेत्रों में खेत पानी से लबालब हो गए. अरनोद क्षेत्र में किसानों ने खेतों में ट्रैक्टर और बैलों के साथ खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी. मक्का, सोयाबीन, उड़द और मूंगफली की बुवाई का कार्य तेजी से चला, लेकिन दोपहर बाद तेज हवा और मूसलाधार बारिश के कारण कई खेतों में पानी भर गया, जिससे कई स्थानों पर बुवाई का कार्य अस्थायी रूप से रुक गया.

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तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश

छोटीसादड़ी क्षेत्र में तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया. कई स्थानों पर पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए, जिससे कुछ समय तक आवागमन प्रभावित रहा. हालांकि बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिली.

खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक

कृषि विशेषज्ञ रतनकुमार मीणा ने बताया कि मानसून की शुरुआत में हुई पर्याप्त वर्षा खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक होती है. इससे खेतों में नमी बनी रहती है और फसलों के बेहतर अंकुरण में मदद मिलती है. हालांकि जिले के सभी गांवों में समान रूप से बारिश नहीं हुई है. कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण खेतों में अधिक पानी भर गया है, जबकि कई गांव अब भी अच्छी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

मानसून की पहली जोरदार बारिश ने एक ओर किसानों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान लौटाई है, तो दूसरी ओर गौतमेश्वर के प्राकृतिक झरने के प्रवाहित होने से धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को भी नई ऊर्जा मिल गई है. मौसम में आई ठंडक, हरियाली की शुरुआत और खेतों में बढ़ी रौनक ने पूरे जिले में उत्साह का माहौल बना दिया है.