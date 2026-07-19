Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /प्रतापगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों भक्तों ने अपने हाथों से खींचा भगवान जगन्नाथ का रथ

प्रतापगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों भक्तों ने अपने हाथों से खींचा भगवान जगन्नाथ का रथ

प्रतापगढ़ में रविवार को इस्कॉन के तत्वावधान में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई. जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस मंदिर पहुंची. हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के रथ को खींचकर दर्शन किए और जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया. 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 19, 2026, 09:07 PM|Updated: Jul 19, 2026, 09:07 PM
प्रतापगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों भक्तों ने अपने हाथों से खींचा भगवान जगन्नाथ का रथ
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में रविवार को इस्कॉन प्रतापगढ़ के तत्वावधान में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया. जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर निकाली गई इस रथ यात्रा का शुभारंभ नई आबादी स्थित सिंधी कॉलोनी में कृषि उपज मंडी के सामने स्थित जगन्नाथ मंदिर से हुआ और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई.

यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के रथ को अपने हाथों से खींचकर दर्शन लाभ लिया, जबकि मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धापूर्वक स्वागत किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्कॉन प्रतापगढ़ के प्रभारी मधुर मुरली दास ने बताया कि दोपहर 3 बजे भगवान को छप्पन भोग अर्पित किया गया. इसके बाद पहंडी विजय की रस्म निभाई गई और भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा को रथ पर विराजमान कराया गया. मां आरती के बाद शाम 4 बजे रथ यात्रा शहर भ्रमण के लिए रवाना हुई. यात्रा रात्रि में महाआरती, महाप्रसाद वितरण और समापन कार्यक्रम के साथ संपन्न हुई.

रथ यात्रा सिंधी कॉलोनी, एलआईसी कार्यालय, हायर सेकेंडरी चौराहा, गांधी चौराहा, सूरजपोल दरवाजा, सदर बाजार, केशवराय मंदिर, कस्बा पुलिस चौकी, लोहार गली और मोटर दरवाजा होते हुए पुनः जगन्नाथ मंदिर पहुंची.

आयोजन के दौरान धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं. विभिन्न अखाड़ों ने हैरतअंगेज करतब प्रस्तुत किए. अलग-अलग गांवों से आई भजन-कीर्तन मंडलियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में भाग लिया. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी आयोजन में शामिल हुए.

मधुर मुरली दास ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उस दिव्य भावना का प्रतीक है, जब वृंदावन की गोपियां भगवान श्रीकृष्ण को कुरुक्षेत्र से दोबारा वृंदावन लाने की कामना करती हैं. इसी आध्यात्मिक भाव के साथ श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचकर उन्हें अपने हृदय में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं.

उन्होंने कहा कि रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, सेवा और सामाजिक समरसता का उत्सव है. आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं शहरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भगवान जगन्नाथ की कृपा सभी पर बनी रहने की कामना की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

अरनोद में 19 साल बाद जन्मभूमि लौटीं साध्वी प्रसन्ना, भव्य शोभायात्रा और चातुर्मास मंगल प्रवेश

प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य का तबादला, विशाल जांगिड़ संभालेंगे जिले की कमान

प्रतापगढ़ में पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, तीन नए विकास अधिकारियों की नियुक्ति

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

चांदीपुर वायरस के ये 4 लक्षण बच्चों के लिए हैं बेहद खतरनाक, डूंगरपुर की घटना के बाद तुरंत नोट कर लें एक्सपर्ट्स की ये सलाह

1967 के शहीद के परिवार को अब तक नहीं मिली नौकरी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नागौर दौरे पर तिलानेश गांव पहुंचे CM भजनलाल, किसानों संग खेत में किया काम, बच्चों को बांटी चॉकलेट

राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान में 'मातृ स्वास्थ्य' पर सरकार सख्त: अब मुख्य सचिव करेंगे डेली रिव्यू, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की हर 3 दिन में होगी ट्रैकिंग

राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी

पाली का "हर गंगा कुंड धाम" बना आस्था और रहस्य का केंद्र, गौमुख से 12 महीने बहता है जल

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, 10 जुलाई के बाद तबादलों पर नहीं होगी कोई चर्चा

झुंझुनूं बीडीके अस्पताल के अपने नियम? दवा काउंटर पर PCI गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, बिना पहचान दवा बांट रहे फार्मासिस्ट

राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

नवलगढ़ नगरपालिका सभागार की छत से गिरा प्लास्टर, MLA विक्रम सिंह जाखल ने निरीक्षण कर निर्माण गुणवत्ता पर उठाए सवाल

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौत

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

कंधों पर शव, पैरों में कीचड़! कोटा के इस गांव में श्मशान तक पहुंचना हुआ मुश्किल

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

बीमार सिपाहियों के भरोसे मेरी सुरक्षा! RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल और अमित शाह को पत्र लिख लौटाए सुरक्षाकर्मी

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 48 घंटे में इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

जयपुर के खजाना कांड में 'ऑडियो मिस्ट्री'! कौन बोल रहा था- 'आधी-आधी बांट लो सिल्लियां'?

Jhalawar: अवैध गन से फायरिंग कर बनाई रील, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार

TAGS:
Pratapgarh News
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों भक्तों ने अपने हाथों से खींचा भगवान जगन्नाथ का रथ
Pratapgarh News
2
Kota news
3
Bikaner News
4
Rajasthan news
5
Rajasthan news