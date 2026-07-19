/प्रतापगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों भक्तों ने अपने हाथों से खींचा भगवान जगन्नाथ का रथ

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में रविवार को इस्कॉन प्रतापगढ़ के तत्वावधान में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया. जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर निकाली गई इस रथ यात्रा का शुभारंभ नई आबादी स्थित सिंधी कॉलोनी में कृषि उपज मंडी के सामने स्थित जगन्नाथ मंदिर से हुआ और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई.

यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के रथ को अपने हाथों से खींचकर दर्शन लाभ लिया, जबकि मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धापूर्वक स्वागत किया गया.

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इस्कॉन प्रतापगढ़ के प्रभारी मधुर मुरली दास ने बताया कि दोपहर 3 बजे भगवान को छप्पन भोग अर्पित किया गया. इसके बाद पहंडी विजय की रस्म निभाई गई और भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा को रथ पर विराजमान कराया गया. मां आरती के बाद शाम 4 बजे रथ यात्रा शहर भ्रमण के लिए रवाना हुई. यात्रा रात्रि में महाआरती, महाप्रसाद वितरण और समापन कार्यक्रम के साथ संपन्न हुई.

रथ यात्रा सिंधी कॉलोनी, एलआईसी कार्यालय, हायर सेकेंडरी चौराहा, गांधी चौराहा, सूरजपोल दरवाजा, सदर बाजार, केशवराय मंदिर, कस्बा पुलिस चौकी, लोहार गली और मोटर दरवाजा होते हुए पुनः जगन्नाथ मंदिर पहुंची.

आयोजन के दौरान धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं. विभिन्न अखाड़ों ने हैरतअंगेज करतब प्रस्तुत किए. अलग-अलग गांवों से आई भजन-कीर्तन मंडलियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में भाग लिया. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी आयोजन में शामिल हुए.

मधुर मुरली दास ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उस दिव्य भावना का प्रतीक है, जब वृंदावन की गोपियां भगवान श्रीकृष्ण को कुरुक्षेत्र से दोबारा वृंदावन लाने की कामना करती हैं. इसी आध्यात्मिक भाव के साथ श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचकर उन्हें अपने हृदय में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं.