/प्रतापगढ़ में किराणा दुकान की आड़ में चल रही थी MD फैक्ट्री, फरार आरोपी सोहेल खान गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस थाना अरनोद की टीम ने एमडी फैक्ट्री प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में 3 मई को थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में की गई.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सोहेल खान (26) निवासी प्रतापगढ़ एमडी की खरीद-फरोख्त में सक्रिय रूप से शामिल था और घटना के बाद से फरार चल रहा था. पुलिस अब उससे गहन पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है.

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किराणा एवं जनरल स्टोर के आड़ में चल रहा था गोदाम

गौरतलब है कि 1 फरवरी 2026 को पुलिस थाना प्रतापगढ़ ने वॉटर वर्क्स रोड स्थित पानी की टंकी के पास एक किराणा एवं जनरल स्टोर तथा उसके पीछे बने अनाज गोदाम की आड़ में संचालित अवैध एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था. इस दौरान पुलिस ने मौके से 106 ग्राम एमडी, 114 किलो 750 ग्राम लिक्विड केमिकल और मादक पदार्थ बनाने के उपकरण जब्त किए थे.

केमिकल ऑनलाइन और ऑफलाइन मंगवाए

इस मामले में अब तक फैक्ट्री के मास्टरमाइंड श्रेयास उर्फ यश मोगरा सहित कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी ने अपने जीएसटी नंबर के जरिए मुंबई, चेन्नई, बड़ौदा, राजकोट, इंदौर और उदयपुर जैसे शहरों से एमडी निर्माण में प्रयुक्त केमिकल ऑनलाइन और ऑफलाइन मंगवाए थे.

इसके बाद आरोपियों ने बांसवाड़ा जिले के अखेपुर, हिम्मतसिंह का गढ़, पालोदा और ओडा सहित विभिन्न स्थानों पर एमडी तैयार कर प्रतापगढ़ शहर के व्यस्त वॉटर वर्क्स रोड क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था. पुलिस की कार्रवाई में इस पूरे अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हो चुका है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क को खंगालने और अन्य संलिप्त लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

ऑपरेशन त्रिनेत्र

प्रदेश में 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ और अपराध नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा एक विशेष और सख्त अभियान है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में ड्रग्स जैसे अफीम, डोडाचूरा के तस्करों और नेटवर्क को ध्वस्त करना है. इसके तहत डीग, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूंबर आदि जिलों में बड़ी मात्रा में अवैध अफीम और डोडाचूरा बरामद किया गया है.