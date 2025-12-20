प्रतापगढ़ में 2 साल से टूटी हमचाखेड़ी बांध की नहरें, रबी फसलों पर मंडराया सूखे का खतरा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र में किसानों की सिंचाई व्यवस्था बीते दो वर्षों से पूरी तरह चरमराई हुई है. ग्राम हमचाखेड़ी बांध से निकलने वाली उत्तर और दक्षिण दिशा की दोनों प्रमुख नहरें लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी हैं, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की खेती पर संकट गहरा गया है. नहरों की मरम्मत नहीं होने के कारण लगातार दो फसली मौसम से किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं और अब रबी की फसल पर भी सूखने का खतरा मंडरा रहा है.



खरीफ सीजन में पानी की कमी के कारण फसलों की पैदावार प्रभावित

जानकारी के अनुसार, इन नहरों से ग्राम पंचायत जाजली सहित आसपास के कई गांवों के खेतों में सिंचाई की जाती थी. लेकिन पिछले दो वर्षों से नहरों के टूटे और जर्जर हालात के चलते किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है. इसका सीधा असर खरीफ और रबी दोनों फसलों पर पड़ा है. किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन में पानी की कमी के कारण फसलों की पैदावार पहले ही प्रभावित हो चुकी है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.

मेहनत और लागत दोनों बर्बाद हो जाएंगी

अब रबी सीजन में स्थिति और भी गंभीर हो गई है. क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है और खेतों में गेहूं, चना, अफीम और सरसों जैसी प्रमुख फसलें खड़ी हैं. लेकिन सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने से फसलें सूखने की कगार पर पहुंच रही हैं. किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो मेहनत और लागत दोनों बर्बाद हो जाएंगी.

सिंचाई मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

इस गंभीर समस्या को लेकर ग्राम पंचायत जाजली क्षेत्र के काश्तकारों ने शुक्रवार को सिंचाई मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा. यह ज्ञापन उपखंड अधिकारी योगेश देवल को दिया गया, जिसमें नहरों की दयनीय स्थिति और किसानों की परेशानियों से अवगत कराया गया. ज्ञापन में किसानों ने स्पष्ट रूप से बताया कि नहरों की मरम्मत नहीं होने से उनका जीवनयापन संकट में पड़ गया है.

किसानों का आरोप है कि वे इस समस्या को लेकर सिंचाई विभाग को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर को भी तीन बार प्रार्थना-पत्र सौंपे जा चुके हैं, फिर भी नहरों की मरम्मत नहीं करवाई गई. प्रशासनिक उदासीनता के चलते किसानों में भारी रोष व्याप्त है.

रबी फसलों को बचाने की कवायद

ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि हमचाखेड़ी बांध से निकलने वाली दोनों नहरों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए और जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल की जाए, ताकि समय रहते रबी फसलों को बचाया जा सके. साथ ही किसानों ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे. किसानों का कहना है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले हालातों की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

फिलहाल किसान प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान किया जाएगा.

