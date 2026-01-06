Pratapgarh: हड़मतिया मोड़ के पास झाड़ियों में खून से लथपथ मिला युवक का शव, फैली सनसनी

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी उपखंड के जलोदा जागीर थाना क्षेत्र के हड़मतिया मोड़ के पास आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब सड़क से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला. प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. घटनास्थल की हालत और मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इसे गंभीर आपराधिक वारदात मानते हुए जांच शुरू कर दी है.

सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. मृतक के एक साथी द्वारा जलोदा जागीर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद थानाधिकारी पुराराम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छोटीसादड़ी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी एसपी रामेश्वर लाल भी घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण किया.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान देवेंद्र पुत्र नंदा मीणा, निवासी करमदिया खेड़ा, बड़ीसादड़ी के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि देवेंद्र रात को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. देर रात संपर्क करने पर उसका मोबाइल फोन बंद मिला, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई.

घटनास्थल से शराब की खाली बोतलें और एक क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसका आगे का हिस्सा टूटा हुआ मिला. इन साक्ष्यों से आशंका जताई जा रही है कि वारदात से पहले शराब पार्टी हुई और किसी विवाद के बाद युवक पर हमला किया गया. पुलिस ने एमओबी यूनिट और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर अहम साक्ष्य जुटाए हैं.

पुलिस का कहना है कि रात के समय मृतक के साथ कुछ युवक मौजूद थे, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है. मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल आपसी रंजिश, शराब पार्टी के दौरान विवाद या अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं से जांच जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इधर, प्रतापगढ़ जिले की सालमगढ़ थाना पुलिस ने जंगल में विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर पांच हजार लीटर वॉश नष्ट की गई. इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. थाना प्रभारी दीपककुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी, जिसमें सालमगढ़ से रायपुर, उंठेल, कानगढ़, अचलपुरा, ठिकरीया, चौकली पीपली पहुंची.

चौकली पीपली के जगंल में सदिग्ध जगह पर दबिश दी गई, जहां पर एक ड्रम में करीब पांच हजार लीटर देशी महुए की वॉश भरी थी, जिसे नष्ट कर एक प्रकरण आबकारी अधिनियम मे दर्ज किया जबकि आरोपी हुकमचन्द्र पुत्र वागा मीणा निवासी ठिकरीया थाना सालमगढ़ को गिरफ्तार किया गया.

