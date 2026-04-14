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प्रतापगढ़ में हीटवेव का खतरा! अस्पताल अलर्ट मोड पर, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में बढ़ती गर्मी और संभावित हीटवेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. सभी अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं और एम्बुलेंस सेवाओं को भी तैयार रखा गया है. प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Apr 14, 2026, 12:19 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 12:19 PM IST

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प्रतापगढ़ में हीटवेव का खतरा! अस्पताल अलर्ट मोड पर, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में लगातार बढ़ते तापमान और संभावित हीटवेव लू के खतरे को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य डॉ. विनोद खांट को निर्देश दिए कि वे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत बनाए रखें और आमजन को हीटवेव से बचाव के लिए लगातार जागरूक करें. डिप्टी सीएमएचओ डॉ. खांट ने बताया कि बढ़ती गर्मी के चलते लू और तापघात के मामलों में वृद्धि की आशंका है.

इसे ध्यान में रखते हुए सभी चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अस्पतालों में वाटर कूलर, पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर को सुचारु रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं. ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए छायादार प्रतीक्षा स्थल और ठंडे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

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एम्बुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया

इसके अलावा हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए जरूरी दवाइयों और आईवी फ्लूड्स का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है तथा आवश्यकता अनुसार विशेष बेड और वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं. हाई रिस्क क्षेत्रों में अतिरिक्त चिकित्सा टीमों की तैनाती की गई है और एम्बुलेंस सेवाओं (108 और 104) को भी अलर्ट पर रखा गया है.

क्या न करें
स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लोग दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी और ओआरएस का सेवन करें. धूप में निकलते समय सिर को ढककर रखें और हल्के, सूती कपड़े पहनें. अत्यधिक गर्मी के दौरान छायादार स्थान पर आराम करें और विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का ध्यान रखें. लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, खाली पेट बाहर न जाएं और चाय, कॉफी या मादक पदार्थों के अधिक सेवन से बचें.

भारी और तैलीय भोजन से परहेज करें तथा तेज धूप में अधिक शारीरिक श्रम करने से भी बचना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति में चक्कर आना, तेज बुखार, उल्टी, बेहोशी या अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें. स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि सभी नागरिक जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और हीटवेव के दौरान सतर्क रहकर अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

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