/प्रतापगढ़ में भीषण गर्मी का असर, दोपहर में सड़कों पर पसरा सन्नाटा

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बढ़ती गर्मी अब आम जनजीवन पर साफ असर डालने लगी है. लगातार बढ़ते तापमान और तेज लू के कारण दिन के समय शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई है. दोपहर होते ही बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा छा जाता है. लोग तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए घरों में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं, जिससे दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं.

गर्मी का असर परिवहन व्यवस्था पर भी साफ नजर आ रहा है. शहर के मुख्य बस स्टैंड, जहां सामान्य दिनों में यात्रियों की अच्छी-खासी भीड़ रहती थी, अब दोपहर के समय लगभग खाली दिखाई देता है. तेज धूप और लू के चलते लोग दिन में यात्रा करने से बच रहे हैं और केवल सुबह जल्दी या देर शाम के समय ही सफर करना सुरक्षित और सुविधाजनक मान रहे हैं. इससे बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या भी कम हो गई है.

शहर की दिनचर्या का पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा

ट्रैफिक व्यवस्था पर भी गर्मी का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है. दोपहर के समय सड़कों पर वाहनों की आवाजाही काफी कम हो जाती है, जबकि सुबह और शाम के समय अचानक यातायात बढ़ जाता है. इससे शहर की दिनचर्या का पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा है. जहां पहले पूरे दिन समान रूप से गतिविधियां रहती थीं, अब कामकाज का समय सुबह और शाम तक सीमित होता जा रहा है.

बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के लिए स्थानीय सामाजिक संगठनों ने सराहनीय पहल की है. शहर के विभिन्न स्थानों पर राहगीरों और जरूरतमंदों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है. ठंडा पानी उपलब्ध कराकर लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत देने की कोशिश की जा रही है. यह पहल न केवल मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि समाज की जिम्मेदारी का भी उदाहरण प्रस्तुत करती है.

धूप से बचाव के उपाय अपनाएं

इस भीषण गर्मी के दौरान प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि लोगों को सतर्क और जागरूक रखा जाए. स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी सलाह दे रहे हैं कि अनावश्यक रूप से दोपहर में बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और धूप से बचाव के उपाय अपनाएं.

प्रतापगढ़ में बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. बाजारों की रौनक कम हो गई है, यातायात का स्वरूप बदल गया है और लोग अपनी दिनचर्या को मौसम के अनुसार ढालने को मजबूर हैं. ऐसे में सावधानी और जागरूकता ही इस तपती गर्मी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है.