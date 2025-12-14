Pratapgarh Crime News: निनोर में खौफनाक वारदात, मां के सिर पर रॉड से हमला, दो बेटियों को भी पीटा

Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़ जिले की दलोट तहसील के निनोर गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. खेत पर काम कर रही एक महिला मेघा बैरागी, उनकी मां दुर्गा बैरागी और बहन पूजा बैरागी के साथ दो आरोपियों ने गंभीर मारपीट की. पीड़िता मेघा बैरागी ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है.
Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़ जिले की दलोट तहसील के निनोर गांव में खेत पर काम कर रही एक मां और उसकी दो बेटियों के साथ गंभीर मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता मेघा बेरागी निवासी निनोर ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है.
मेघा बैरागी ने बताया कि 11 दिसंबर को वह अपनी मां दुर्गा बैरागी और बहन पूजा बैरागी के साथ खेत पर कास्त का काम कर रही थी. इसी दौरान कैलाशदास पुत्र प्रहलाददास और कौशल्या बाई हाथों में लोहे की रॉड और धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे. आते ही आरोपियों ने गाली-गलौच शुरू कर दी और मेघा के साथ मारपीट करने लगे.
मेघा के शोर मचाने पर उसकी मां दुर्गा बैरागी बीच-बचाव करने आईं, तो आरोपियों ने उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया. हमले में दुर्गा बैरागी अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ीं. इसके बाद बहन पूजा बैरागी भी बचाने आई, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की.
घटना के बाद गंभीर रूप से घायल दुर्गा बैरागी को पहले दलोट चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उनकी हालत गंभीर होने पर प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया. उनके सिर में गंभीर चोट आई है और सात टांके लगाए गए हैं. पीड़िता ने बताया कि घटना की रिपोर्ट उसी दिन पुलिस चौकी निनोर में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वे परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं.
पीड़िता ने आरोपियों से जान-माल का खतरा बताते हुए तत्काल कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है. इधर, सालमगढ़ थाना अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को डिटेन कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
