Pratapgarh Crime News: निनोर में खौफनाक वारदात, मां के सिर पर रॉड से हमला, दो बेटियों को भी पीटा

Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़ जिले की दलोट तहसील के निनोर गांव में खेत पर काम कर रही एक मां और उसकी दो बेटियों के साथ गंभीर मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता मेघा बेरागी निवासी निनोर ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है.

मेघा बैरागी ने बताया कि 11 दिसंबर को वह अपनी मां दुर्गा बैरागी और बहन पूजा बैरागी के साथ खेत पर कास्त का काम कर रही थी. इसी दौरान कैलाशदास पुत्र प्रहलाददास और कौशल्या बाई हाथों में लोहे की रॉड और धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे. आते ही आरोपियों ने गाली-गलौच शुरू कर दी और मेघा के साथ मारपीट करने लगे.

मेघा के शोर मचाने पर उसकी मां दुर्गा बैरागी बीच-बचाव करने आईं, तो आरोपियों ने उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया. हमले में दुर्गा बैरागी अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ीं. इसके बाद बहन पूजा बैरागी भी बचाने आई, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल दुर्गा बैरागी को पहले दलोट चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उनकी हालत गंभीर होने पर प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया. उनके सिर में गंभीर चोट आई है और सात टांके लगाए गए हैं. पीड़िता ने बताया कि घटना की रिपोर्ट उसी दिन पुलिस चौकी निनोर में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वे परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं.

पीड़िता ने आरोपियों से जान-माल का खतरा बताते हुए तत्काल कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है. इधर, सालमगढ़ थाना अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को डिटेन कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!