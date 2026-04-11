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प्रतापगढ़ में CPS पद्धति से तौल शुरू, किसानों की उपज को मशीन से कंप्रेस कर नीमच भेजा जा रहा

CPS system Pratapgarh: प्रतापगढ़ जिले में CPS पद्धति से फसल तौल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस नई व्यवस्था के तहत किसानों की उपज को मशीनों से कंप्रेस कर मजबूत कट्टों में सील किया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें मध्य प्रदेश के नीमच स्थित चौधरी वेयरहाउस भेजा जा रहा है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Apr 11, 2026, 04:09 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 04:09 PM IST

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प्रतापगढ़ में CPS पद्धति से तौल शुरू, किसानों की उपज को मशीन से कंप्रेस कर नीमच भेजा जा रहा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में फसल तौल की नई व्यवस्था CPS (Custom Hiring Service) पद्धति शुरू कर दी गई है. इस आधुनिक प्रणाली के तहत किसानों की उपज को व्यवस्थित तरीके से तौला जा रहा है और मशीनों की मदद से कंप्रेस कर सुरक्षित भंडारण के लिए भेजा जा रहा है.


तौल प्रक्रिया की शुरुआत
CPS पद्धति के तहत तौल का कार्य पहले दिन 18 गांवों के 118 किसानों (कल्टीवेटर्स) की उपज से शुरू हुआ. दूसरे दिन यह संख्या बढ़कर 20 गांवों के 207 किसानों तक पहुंच गई. तौल कार्य में तेजी आ रही है और प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है.

आधुनिक मशीनों से कंप्रेसिंग
इस नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि किसानों द्वारा लाई गई उपज को पहले मशीनों से कंप्रेस किया जा रहा है. विशेष रूप से डोड़ों और चरों को प्रेस मशीन से दबाकर मजबूत कट्टे (बोरियां) तैयार किए जा रहे हैं. इसके बाद इन कट्टों को सिलाई कर पूरी तरह सील किया जा रहा है, ताकि परिवहन के दौरान माल में कोई नमी या क्षति न पहुंचे. सीलबंद किए गए कट्टों को ट्रांसपोर्ट वाहनों के माध्यम से मध्य प्रदेश के नीमच स्थित चौधरी वेयरहाउस भेजा जा रहा है, जहां उनका सुरक्षित भंडारण किया जाएगा.

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स्थानीय स्तर पर इस नई प्रणाली से तौल और परिवहन कार्य में पारदर्शिता और सुगमता आने की उम्मीद है. किसानों को भी अपनी उपज को व्यवस्थित और तेज तरीके से तौलने तथा भेजने का लाभ मिल रहा है.

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