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Pratapgarh: IPL पर ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, करोड़ों का हिसाब-किताब बरामद और 6 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News:  राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह की एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर करोड़ों का हिसाब-किताब बरामद किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Apr 09, 2026, 05:57 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 05:58 PM IST

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Pratapgarh: IPL पर ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, करोड़ों का हिसाब-किताब बरामद और 6 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 6 लैपटॉप, 38 मोबाइल फोन, 48 सिम कार्ड सहित बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं. साथ ही लगभग 12 करोड़ 75 लाख रुपये के ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टे का हिसाब-किताब भी बरामद हुआ है.

फार्महाउस की तलाशी
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रतापगढ़ के सर्वोदय स्कूल के पास स्थित एक फार्महाउस में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फार्महाउस की तलाशी ली.
वहां प्रथम मंजिल पर बने हॉल में 6 व्यक्ति लैपटॉप और मोबाइल के जरिए सट्टा संचालन करते मिले, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन टीम ने सभी को पकड़ लिया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पिछले 8-10 दिनों से संगठित रूप से ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे.

IPL मैचों पर सट्टा
वे Star66-co वेबसाइट और Diamondexch.com प्लेटफॉर्म के माध्यम से IPL मैचों पर सट्टा लगवा रहे थे. ग्राहकों को आईडी-पासवर्ड देकर उनसे रुपये लेकर पॉइंट्स क्रेडिट किए जाते थे और जीतने पर फोनपे के जरिए भुगतान किया जाता था. सट्टे का संचालन कॉल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा था. गिरोह का मुख्य संचालक अंकित डोशी सीसीटीवी कैमरे के जरिए दूर बैठकर पूरी गतिविधि पर नजर रख रहा था.

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ये सभी चीजें की बरामद
पुलिस द्वारा मौके से जब्त सामग्री में 6 लैपटॉप (कीमत लगभग 5.5 लाख रुपये), 38 मोबाइल (लगभग 11 लाख रुपये), 48 सिम कार्ड, वाईफाई डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा, एटीएम कार्ड, डायरियां और रजिस्टर शामिल हैं. जांच में 24 अक्टूबर 2025 से 8 अप्रैल 2026 तक कुल 12 करोड़ 54 लाख 45 हजार 217 रुपये के लेनदेन का रिकॉर्ड मिला है. वहीं, 8 अप्रैल को ही करीब 11 लाख रुपये की एंट्री और 8 लाख 26 हजार रुपये का भुगतान दर्ज पाया गया.

4 राज्यों से है कनेक्शन
गिरफ्तार आरोपियों में मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान और बिहार के रहने वाले युवक शामिल हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं, आरपीजीओ एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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