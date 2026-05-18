/हवा में उड़कर आ रहे मोबाइल और तंबाकू! प्रतापगढ़ जेल में मचे बवाल के बीच पेट्रोल पंप की सुरक्षा पर उठे सवाल

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला जेल परिसर में हाल ही में शुरू किए गए पेट्रोल पंप पर अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं. इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं. जेल परिसर के आसपास पहले भी कई बार प्रतिबंधित सामग्री, मोबाइल फोन और पार्सल फेंकने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन मामलों को देखते हुए पेट्रोल पंप पर निगरानी व्यवस्था नहीं होना चिंता का विषय माना जा रहा है.

एक महीने में दर्ज हुए कई मामले

Shambhu Singh ने बताया कि जिला जेल प्रशासन की ओर से पिछले एक महीने में कुल तीन मामले दर्ज करवाए गए हैं. शनिवार को भी दो अलग-अलग मामले पुलिस थाने में दर्ज किए गए. इन शिकायतों में जेल परिसर में गुटखा, तंबाकू, मोबाइल फोन और पार्सल फेंकने की घटनाएं शामिल हैं. पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है.

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तलाशी में मोबाइल मिलने की घटनाएं भी आई सामने

जानकारी के अनुसार जेल परिसर में तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल फोन मिलने की घटनाएं भी सामने आई हैं. इन मामलों की सूचना पुलिस को दी गई है. इसके अलावा प्रतिबंधित सामग्री को पार्सल के माध्यम से जेल तक पहुंचाने के प्रयासों पर भी कार्रवाई की गई है. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

पेट्रोल पंप पर खुले बंदियों की भी ड्यूटी

बताया जा रहा है कि जेल परिसर में संचालित पेट्रोल पंप पर खुले बंदी भी कार्यरत हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत महसूस की जा रही है. अधिकारियों का मानना है कि पुरानी रंजिश या अन्य कारणों से किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में पेट्रोल पंप जैसे संवेदनशील स्थान पर सीसीटीवी कैमरे होना बेहद जरूरी माना जा रहा है.

CCTV नहीं होने से जांच में आ सकती है परेशानी

विशेषज्ञों के अनुसार यदि पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, तो किसी भी संदिग्ध गतिविधि, विवाद या हमले की स्थिति में निगरानी और साक्ष्य जुटाने में मदद मिल सकती है. वर्तमान में कैमरे नहीं होने के कारण वहां आने-जाने वाले लोगों की पहचान करना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो सकता है. इससे किसी घटना की जांच भी प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है.

निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग

लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद अब जेल परिसर के संवेदनशील क्षेत्रों सहित पेट्रोल पंप पर भी निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है. स्थानीय स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग उठने लगी है, ताकि भविष्य में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके.