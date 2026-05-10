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Pratapgarh News : प्रतापगढ़ के जंगलों से आई खुशखबरी, पैंथर, उड़न गिलहरी और मोरों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई उम्मीदें

प्रतापगढ़ जंगलों में इस बार प्रकृति की नई मुस्कान दिखाई दे रही है. वैशाख पूर्णिमा पर हुई वन्यजीव गणना में पेंथर, उड़न गिलहरी, मोर, जंगली बिल्ली और मगरमच्छ समेत कई दुर्लभ वन्यजीवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.

Edited byAnsh RajReported byHitesh upadhyay
Published: May 10, 2026, 01:01 PM|Updated: May 10, 2026, 01:01 PM
Pratapgarh News : प्रतापगढ़ के जंगलों से आई खुशखबरी, पैंथर, उड़न गिलहरी और मोरों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई उम्मीदें
Image Credit: Pratapgarh News


Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के जंगल इस बार प्रकृति की नई मुस्कान के साथ जीवंत नजर आए. वैशाख पूर्णिमा पर हुई वन्यजीव गणना में कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण वन्यजीवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. खासतौर पर पेंथर, उड़न गिलहरी, मोर, जंगली बिल्ली और मगरमच्छ जैसे जीवों की बढ़ती मौजूदगी ने यह साबित कर दिया है कि जंगलों में संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है. प्रतापगढ़ के वन अब केवल हरियाली तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जैव विविधता की नई पहचान बनते जा रहे हैं.


प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर प्रतापगढ़ वन मंडल में वॉटर हॉल पद्धति से वन्यजीव गणना की गई. यह गणना 01 मई 2026 से 02 मई 2026 तक लगातार 24 घंटे चली. उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ सुरेश अग्रवाल ने बताया कि वन मंडल की 6 रेंजों के 69 वॉटर हॉल पर वन्यजीवों की गणना करवाई गई. वॉटर हॉल पद्धति को वन्यजीव गणना की सबसे प्रभावी प्रणालियों में माना जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में वन्यजीव पानी पीने के लिए निश्चित रूप से जल स्रोतों पर पहुंचते हैं.

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ऐसे में 24 घंटे के दौरान जल स्रोतों पर आने वाले वन्यजीवों की उपस्थिति दर्ज कर उनकी संख्या का आंकलन किया जाता है. इस बार की गणना में सबसे सकारात्मक संकेत शीर्ष शिकारी जीवों की संख्या में वृद्धि के रूप में सामने आए. वर्ष 2024 में जहां बघेरा (पेंथर) की संख्या 17 थी, वहीं वर्ष 2026 में यह बढ़कर 22 हो गई. जंगलों में पेंथर की बढ़ती संख्या को स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत माना जा रहा है. इसी तरह जरख यानी हाईना की संख्या भी 55 से बढ़कर 67 तक पहुंच गई है.

सियारों की संख्या में सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई. वर्ष 2024 में 308 सियार दर्ज किए गए थे, जो अब बढ़कर 501 हो गए हैं. यह वृद्धि जंगलों में भोजन श्रृंखला और प्राकृतिक संतुलन के मजबूत होने की ओर संकेत करती है. जंगली बिल्ली की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. वर्ष 2024 में जहां इनकी संख्या 40 थी, वहीं अब यह बढ़कर 59 हो गई है. वहीं प्रतापगढ़ की विशेष पहचान मानी जाने वाली उड़न गिलहरी की संख्या में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. वर्ष 2024 में केवल 3 उड़न गिलहरियां दर्ज हुई थीं, जो अब बढ़कर 9 हो गई हैं.

यह वृद्धि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उड़न गिलहरी अत्यंत संवेदनशील और दुर्लभ प्रजातियों में शामिल है. इसकी बढ़ती संख्या घने और सुरक्षित जंगलों का संकेत मानी जाती है.

लंगूरों की संख्या में भी इस बार बड़ा उछाल देखने को मिला. वर्ष 2024 में 2295 लंगूर दर्ज किए गए थे, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 2808 तक पहुंच गई. इसी तरह जंगली सूअरों की संख्या भी 234 से बढ़कर 426 हो गई है. यह लगभग दोगुनी वृद्धि वन क्षेत्र में पर्याप्त भोजन और अनुकूल वातावरण को दर्शाती है.

राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या में लगातार वृद्धि प्रतापगढ़ के जंगलों की समृद्ध जैव विविधता को और मजबूत करती दिखाई दी. वर्ष 2024 में 1030 मोर दर्ज किए गए थे, जो अब बढ़कर 1093 तक पहुंच गए हैं. इसके साथ ही मगरमच्छों की संख्या में भी सुधार दर्ज किया गया. वर्ष 2024 में जहां इनकी संख्या केवल 2 थी, वहीं अब यह बढ़कर 9 तक पहुंच गई है.

हालांकि कुछ प्रजातियों में हल्की कमी भी दर्ज की गई है. नीलगाय की संख्या वर्ष 2024 में 917 थी, जो 2026 में घटकर 859 रह गई. वहीं चौसिंगा की संख्या 42 से घटकर 25 हो गई है. वन विभाग इन प्रजातियों के संरक्षण को लेकर भी विशेष रणनीति पर कार्य करने की तैयारी कर रहा है.


वन विभाग का मानना है कि लगातार जल स्रोतों के संरक्षण, जंगलों में निगरानी बढ़ाने, अवैध शिकार पर नियंत्रण और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने के कारण वन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी जंगल में पेंथर, उड़न गिलहरी और मगरमच्छ जैसे जीवों की मौजूदगी उस क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन का सबसे बड़ा प्रमाण मानी जाती है.

प्रतापगढ़ की यह वन्यजीव गणना केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जंगलों के पुनर्जीवन और प्रकृति के लौटते संतुलन की कहानी भी बयां करती है. लगातार बढ़ती वन्यजीव संख्या यह संदेश दे रही है कि यदि संरक्षण के प्रयास मजबूत हों तो जंगल फिर से जीवन से भर उठते हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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