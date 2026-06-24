/प्रतापगढ़ के गांव में देर रात फायरिंग, बंदूक छीनकर दो भाइयों ने बचाई अपनी जान

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र की हरिपुरा ग्राम पंचायत के संतोषपुरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर तनाव उस समय हिंसक हो गया, जब एक पक्ष द्वारा दो भाइयों पर कथित रूप से फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया. घटना देर रात की बताई जा रही है. हालांकि राहत की बात यह रही कि गोली निशाने से चूक गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए.

जानकारी के अनुसार संतोषपुरिया निवासी नानूराम मोग्या पर देवलाल मोग्या और समथ मोग्या पर फायरिंग करने का आरोप है. ग्रामीणों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि इसी पुराने विवाद के चलते मामला अचानक इतना बढ़ गया कि करीब 35 फीट की दूरी से दोनों भाइयों को निशाना बनाकर गोली चलाई गई.

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क्या कहना है प्रत्यक्षदर्शियों का

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. इसी दौरान देवलाल और समथ ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए आरोपी को पकड़ लिया. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों भाइयों ने आरोपी के हाथ से बंदूक छीन ली, जिससे आगे कोई और गंभीर घटना होने से बच गई.

घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया तथा धक्का मुक्की और मारपीट की स्थिति भी बन गई. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और मामले को शांत कराया. ग्रामीणों की मदद से माहौल को काबू में लाया गया, जिसके बाद किसी और अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

घायलों का चल रहा इलाज

घटनास्थल से एक नाल बंदूक बरामद होने की जानकारी भी सामने आई है. वहीं घटना के दौरान नानूराम मोग्या घायल हो गया. उसे उपचार के लिए छोटीसादड़ी उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही छोटीसादड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए. इसके साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद को इस घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है. हालांकि अधिकारी मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं. फायरिंग की परिस्थितियां, मारपीट की घटनाएं और विवाद की पृष्ठभूमि को भी जांच में शामिल किया गया है.

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते दोनों भाइयों ने साहस और समझदारी नहीं दिखाई होती तो यह घटना कहीं अधिक गंभीर रूप ले सकती थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी.