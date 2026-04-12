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Pratapgarh: माही बांध के 50 साल बाद भी प्यासे खेत, किसान संघ ने उठाई पानी और मुआवजे की बड़ी मांग

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई संकट देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा.
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Apr 12, 2026, 07:53 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 07:53 PM IST

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Pratapgarh: माही बांध के 50 साल बाद भी प्यासे खेत, किसान संघ ने उठाई पानी और मुआवजे की बड़ी मांग

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई संकट एक बार फिर चर्चा में है. भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने प्रतापगढ़ प्रवास के दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि माही बांध को बने करीब 50 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी इस क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

मिश्र ने साफ शब्दों में कहा कि खेत को पानी मिलना किसान का मौलिक अधिकार है और सरकार को इसे प्राथमिकता में रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ लंबे समय से इस मांग को उठाता रहा है और आगे भी किसानों के हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि देशभर में लागू कई किसान हितैषी योजनाएं संगठन के लगातार दबाव का ही परिणाम हैं.

उन्होंने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जंगली जानवरों, खासकर नीलगायों द्वारा फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि ये जानवर फसल को केवल खाते ही नहीं, बल्कि रौंदकर पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं. सरकार को या तो इनकी रोकथाम के ठोस उपाय करने चाहिए या फिर किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा देना चाहिए. फसल खराबे और मुआवजे की प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश जैसी आपदाएं प्राकृतिक हैं लेकिन राहत राशि के वितरण में देरी समझ से परे है.

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उन्होंने सुझाव दिया कि आधुनिक तकनीक जैसे जीपीएस सिस्टम का उपयोग कर नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा किसानों के खातों में भेजा जाना चाहिए. सरकारी नीतियों पर सवाल उठाते हुए मिश्र ने कहा कि एक तरफ सरकार रासायनिक खाद पर भारी सब्सिडी देकर किसानों को जहर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. वहीं, दूसरी ओर स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए इलाज का दावा किया जा रहा है.

उन्होंने गाय आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने की मांग की. संगठन की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय किसान संघ किसी भी राजनीतिक दल या 'दलदल' से दूर रहकर केवल राष्ट्रहित में काम करता है. उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है. किसान सिर्फ अपनी उपज का उचित मूल्य और सिंचाई के लिए पानी चाहता है.

इस दौरान प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में संभाग कार्यवाहक अध्यक्ष सीताराम डांगी, जिला अध्यक्ष गिरजा शंकर पांचाल, जनजातीय प्रमुख एवं जल आंदोलन संयोजक कैलाश मीणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ की स्थापना 50 साल पहले राजस्थान के कोटा से हुई थी और वर्ष 2029 में इसका स्वर्ण जयंती वर्ष भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं. वर्तमान में संगठन देश के एक लाख गांवों तक अपनी पहुंच बना चुका है.
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