तीन दिन की छुट्टी से पहले प्रतापगढ़ मंडी में बंपर आवक, वाहनों की लगी लंबी कतारें

Rajasthan News: प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में तीन दिन के अवकाश से पहले गेहूं, चना, सोयाबीन सहित अन्य जिंसों की बंपर आवक हुई. मंडी के बाहर 1 किमी लंबी वाहनों की कतारें लगीं. भीड़ और बारिश के मद्देनजर, मंडी सचिव ने व्यापारियों को तुरंत माल उठाने के निर्देश दिए.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Nov 03, 2025, 04:07 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 04:07 PM IST

Pratapgarh Mandi News: प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में आगामी तीन दिनों के अवकाश को देखते हुए आज जिंसों की बंपर आवक दर्ज की गई. सुबह से ही मंडी के बाहर उपज लेकर आए वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं, जो दोपहर बाद तक भी जारी रहीं. मंडी गेट के बाहर दोनों ओर सड़क पर लगभग एक-एक किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार देखने को मिली.

मंडी खुलते ही गेहूं, चना, सोयाबीन, मेथी, अलसी, लहसुन, प्याज सहित अन्य जिंसों की भारी आवक हुई, जिससे मंडी परिसर में जबरदस्त चहल-पहल बढ़ गई. बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने के कारण मंडी प्रशासन को व्यवस्था बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी.

प्रशासन ने की व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त
मंडी सचिव संतोष मोदी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए व्यापारियों को निर्देश दिए कि नीलामी पूरी होते ही तुरंत माल उठा लिया जाए, ताकि मंडी में भीड़ और अव्यवस्था न फैले. उन्होंने किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देने के लिए विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए.

बारिश से बचाव

सचिव ने बारिश के मौसम को देखते हुए खुले में जिंसों को खाली नहीं करवाने के लिए भी निर्देशित किया. मंडी प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की और ट्रैफिक प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त किया.

किसानों ने बताया कि लंबे अवकाश के कारण कीमतों में कहीं गिरावट न आ जाए, इस आशंका से भी वे बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर पहुंचे हैं. मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज को व्यवस्थित ढंग से लाएं, और आने वाले दिनों में भी बड़ी आवक को देखते हुए व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.

