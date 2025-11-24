Pratapgarh: संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, पीहर पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना क्षेत्र के अनूपपुरा गांव में आज सुबह एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. 24 वर्षीय संगीता पत्नी शिवलाल मीणा का शव घर में फंदे से लटका मिला.

घटना की सूचना मिलने पर पीहर पक्ष ने मारपीट और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए मौत को संदिग्ध करार दिया. मृतका संगीता की शादी वर्ष 2022 में अनूपपुरा निवासी शिवलाल मीणा से हुई थी.

मृतका के भाई हेमराज ने पुलिस को बतौर रिपोर्ट बताया कि शादी के बाद से ही संगीता के साथ आए दिन मारपीट और गाली-गलौज की घटनाएं होती थीं. उन्होंने बताया कि करीब एक माह पूर्व विवाद बढ़ने पर संगीता मायके आ गई थी, जहां समझाइश के बाद उसे ससुराल भेजा गया था.

हेमराज ने आरोप लगाया कि उन्हें पड़ोसियों से फोन पर पता चला कि संगीता ने फंदा लगा लिया है. बाद में अस्पताल से फोन आया, तब जाकर वे पहुंचे लेकिन ससुराल पक्ष ने घटना की कोई सूचना नहीं दी, जो मामले को और अधिक संदेहास्पद बनाता है.

परिजनों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक ससुराल पक्ष सामने आकर बातचीत नहीं करता, तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा. फिलहाल संगीता का शव जिला अस्पताल प्रतापगढ़ की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है.

देवगढ़ थाने की पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है और घटना की जांच में जुटी है. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

