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प्रतापगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला, फोन पर बोली थी- 'बापू' मेरी जान को खतरा है...

प्रतापगढ़ में विवाहिता लाली बाई की संदिग्ध मौत के एक महीने बाद परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. 15 मई को लाली ने फोन कर जान का खतरा बताया था, जबकि अगले दिन वह शादी समारोह में नहीं मिली और बाद में उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला.
 

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 16, 2026, 12:56 PM|Updated: Jun 16, 2026, 12:56 PM
प्रतापगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला, फोन पर बोली थी- 'बापू' मेरी जान को खतरा है...
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक माह पहले हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में मंगलवार को परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

इस दौरान मृतका लाली बाई को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर के सहायक को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में धोलापानी थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई.

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8 साल पहले हुई थी शादी

मेरियाखेड़ी निवासी मांगीलाल मीणा ने बताया कि उसके भाई नगजीराम की बेटी लाली की शादी करीब आठ साल पहले मईडा की रेल निवासी भगतलाल मीणा के साथ हुई थी. विवाह के बाद से ही पति एवं ससुराल पक्ष के लोग लाली के साथ मारपीट करते थे और दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था.

आरोप है कि भगतलाल शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था. परिवार की ओर से समझाइश के साथ एक बार 50 हजार रुपये और बाद में 20 हजार रुपये भी दिए गए, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला नहीं रुका.

15 मई को लाली ने किया था मायके फोन

परिजनों के अनुसार, लाली ने कई बार अपने माता-पिता को ससुराल में हो रही प्रताड़ना की जानकारी दी थी. इस दौरान उसके दो बच्चे भी हुए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया. मांगीलाल ने बताया कि 15 मई को लाली का फोन आया था, जिसमें उसने बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है. अगले दिन उसके देवर की शादी थी और उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था.

परिजनों का आरोप है कि 16 मई को जब लाली का चचेरा भाई सूरजमल अन्य लोगों के साथ शादी समारोह में पहुंचा तो लाली कहीं दिखाई नहीं दी. पूछताछ करने पर ससुराल पक्ष ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उन्हें वहां से भगा दिया गया. अगले दिन सूचना मिली कि लाली गांव के बाहर एक पेड़ पर लटकी हुई मिली है. परिजनों का कहना है कि घटनास्थल की परिस्थितियों को देखकर उन्हें हत्या की आशंका हुई.

प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

मामले में धोलापानी थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जांच में गंभीरता नहीं दिखाई. उनका कहना है कि पुलिस ने मृतका के पति और ससुर को कुछ समय हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि यदि लाली दो दिन से लापता थी तो ससुराल पक्ष ने गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं करवाई.

इसी मामले को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मिनी सचिवालय पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने 'लाली बाई को इंसाफ दो' के नारे लगाए और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की. ज्ञापन में मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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