कोदरे की रोटी खाकर अस्पताल पहुंचे एक ही परिवार के 7 लोग, फूड पॉइजनिंग की बताई जा रही समस्या

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ ज़िले के आदिवासी अंचल सालमगढ़ कस्बे के मऊखेड़ा गांव में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. एक ही परिवार के सात लोग अचानक फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आ गए. उल्टी-दस्त की गंभीर शिकायत के बाद सभी को पहले सालमगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा.

ग्रामीणों ने बताया कि रविवार दोपहर परिवार ने भोजन में कोदरे के आटे से बनी रोटियां खाई थीं. सुबह तक सभी स्वस्थ थे, लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक उल्टी-दस्त की समस्या शुरू हो गई. देखते ही देखते सभी सात सदस्य बीमार हो गए. संक्रमितों में बुजुर्ग रकमा मीणा, भूरी बाई, प्रकाश मीणा, ममता मीणासहित परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं.

परिजन और ग्रामीण तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है. कोदरा एक मोटा अनाज है जिसे आदिवासी क्षेत्र में खासकर बरसात और सर्दियों के मौसम में बड़े पैमाने पर खाया जाता है.

यह पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है, लेकिन यदि अनाज खराब हो जाए या पकाने के दौरान संक्रमण हो तो स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है. ग्रामीणों का कहना है कि संभवतः अनाज खराब था या पकाने के दौरान किसी तरह का संक्रमण हो गया, जिससे यह हादसा हुआ.