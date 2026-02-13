Zee Rajasthan
Pratapgarh में मजदूर परिवार से 6 लाख की चोरी, एक महीने बाद भी कार्रवाई नहीं, न्याय को भटक रहा पीड़ित

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में एक मजदूर परिवार के घर से 6 लाख रुपये चोरी हो गए. पीड़ित प्रेमचंद ने रिश्तेदारों पर शक जताते हुए एसपी से गुहार लगाई है. एक महीना बीतने के बाद भी पुलिस की सुस्ती से परिवार मकान बनाने का सपना टूटने की कगार पर है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Feb 13, 2026, 02:46 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 02:46 PM IST

Pratapgarh में मजदूर परिवार से 6 लाख की चोरी, एक महीने बाद भी कार्रवाई नहीं, न्याय को भटक रहा पीड़ित

Pratapgarh Chori News: कहते हैं कि एक मजदूर के लिए उसका पसीना ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन जब वही पूंजी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाए और प्रशासन मौन रहे, तो दुख गहरा हो जाता है. राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अहीर मोहल्ला क्षेत्र से एक ऐसी ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक गरीब परिवार के घर से चोरों ने 6 लाख रुपये की नकदी पार कर दी.

पाई-पाई जोड़कर संजोया था मकान का सपना
पीड़ित प्रेमचंद की माता मंगला बाई ने यह रकम किसी खजाने से नहीं, बल्कि अपनी हाड़-तोड़ मेहनत से जुटाई थी. मनरेगा की मजदूरी, विधवा पेंशन और राधेकृष्ण बचत कार्ड की बीसी से मिले पैसों को सालों तक जोड़कर उन्होंने 6 लाख रुपये जमा किए थे. इस राशि का उपयोग परिवार एक पक्का मकान बनाने के लिए करना चाहता था. पैसे को घर में एक लोहे की संदूक के भीतर स्टील की पेटी में ताला लगाकर सुरक्षित रखा गया था.

अपनों पर ही चोरी का गहरा शक
घटना का पता 18 जनवरी को चला, जब प्रेमचंद ने पेटी खोली तो उसका लॉक टूटा हुआ था और बरसों की मेहनत की कमाई गायब थी. पीड़ित ने किसी बाहरी गिरोह के बजाय अपने ही कुछ रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत में प्रेमचंद ने अपनी बहन के बच्चों और उनके साथियों (अभिषेक ग्वाला व दीपक माली) पर शक जताया है. पीड़ित का कहना है कि घटना के तुरंत बाद इन लोगों ने अचानक महंगे मोबाइल फोन खरीद लिए, जबकि उनके पास आय का कोई ठोस जरिया नहीं है.

सिस्टम की सुस्ती और पीड़ित की बेबसी
हैरानी की बात यह है कि घटना को करीब एक महीना बीत चुका है, लेकिन पुलिस की जांच अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. पीड़ित प्रेमचंद के अनुसार, वह थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक के चक्कर काट-काट कर थक चुका है, पर आश्वासन के सिवाय उसे कुछ नहीं मिला.

मजदूर परिवार ने अब पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की जाए और उनके खून-पसीने की कमाई वापस दिलाई जाए. स्थानीय लोगों में भी इस मामले को लेकर आक्रोश है; सबका यही कहना है कि एक गरीब की मेहनत की गाढ़ी कमाई को डकारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

