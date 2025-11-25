Pratapgarh: बदमाशों ने खाट पर सोए हुई मां-बेटे की हत्या, कमरे में खून से लथपथ मिले थे शव

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में लूट की नीयत से मां और बेटे की निर्मम हत्या करने वाले दो आरोपियों को जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने आजीवन कारावास और 35-35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मंगलवार को आए इस महत्वपूर्ण फैसले ने करीब तीन साल पुराने इस दोहरे हत्याकांड को न्याय मिला.

लोक अभियोजक तरूणदास बैरागी ने बताया कि यह मामला 23 सितंबर 2022 का है, जब प्रार्थी शिवलाल मीणा निवासी अंधारिया बड़ला, थाना सालमगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि 22 सितंबर की रात उसकी पत्नी सोहनी बाई और बेटे पंकज की अज्ञात बदमाशों ने खाट पर सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी.

सुबह सूचना मिलने पर जब परिवारजन घर पहुंचे, तो कमरा खून से लथपथ था और दोनों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए. साथ ही मृतका के पैरों से चांदी की कड़िया और पायल भी गायब थी, जिससे घटना के पीछे लूट का इरादा स्पष्ट हुआ.

सालमगढ़ थाना पुलिस ने मामले को धारा 302 भादंस में दर्ज कर केस ऑफिसर स्कीम के तहत गहन जांच की. अनुसंधान अधिकारी पेशावर खां और थानाधिकारी रोहित कुमार ने वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक आधार पर जांच पूरी की. अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 16 गवाहों के बयान, 86 दस्तावेज और 14 महत्वपूर्ण आर्टिकल अदालत में प्रस्तुत किए.

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 460 एवं 394 भादंस में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 302/34 भादंस में आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान लागू किया.

प्रत्येक आरोपी पर कुल 35 हजार रुपये का दंड लगाया गया. राज्य पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने की, जबकि फरियादी पक्ष की ओर से एडवोकेट मनीष नागर ने प्रभावी पैरवी में सहयोग दिया. अदालत के इस कठोर फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय और समाज को एक सशक्त संदेश दिया है.

