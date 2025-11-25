Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Pratapgarh: बदमाशों ने खाट पर सोए हुई मां-बेटे की हत्या, कमरे में खून से लथपथ मिले थे शव

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अज्ञात बदमाशों ने खाट पर सोते समय धारदार हथियार से मां-बेटे को मौत के घाट उतार दिया था. दो आरोपियों को कोर्ट ने तीन साल बाद सजा सुनाई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Nov 25, 2025, 07:20 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 07:20 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश की फिर से दस्तक! दो दिन के लिए अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरेगी बूंदें
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश की फिर से दस्तक! दो दिन के लिए अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरेगी बूंदें

इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा… राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 KM ऊंचा गुबार!
7 Photos
rajasthan air pollution

इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा… राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 KM ऊंचा गुबार!

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?
6 Photos
do you know

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल
5 Photos
jaisalmer news

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल

Pratapgarh: बदमाशों ने खाट पर सोए हुई मां-बेटे की हत्या, कमरे में खून से लथपथ मिले थे शव

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में लूट की नीयत से मां और बेटे की निर्मम हत्या करने वाले दो आरोपियों को जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने आजीवन कारावास और 35-35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मंगलवार को आए इस महत्वपूर्ण फैसले ने करीब तीन साल पुराने इस दोहरे हत्याकांड को न्याय मिला.

लोक अभियोजक तरूणदास बैरागी ने बताया कि यह मामला 23 सितंबर 2022 का है, जब प्रार्थी शिवलाल मीणा निवासी अंधारिया बड़ला, थाना सालमगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि 22 सितंबर की रात उसकी पत्नी सोहनी बाई और बेटे पंकज की अज्ञात बदमाशों ने खाट पर सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी.

सुबह सूचना मिलने पर जब परिवारजन घर पहुंचे, तो कमरा खून से लथपथ था और दोनों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए. साथ ही मृतका के पैरों से चांदी की कड़िया और पायल भी गायब थी, जिससे घटना के पीछे लूट का इरादा स्पष्ट हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सालमगढ़ थाना पुलिस ने मामले को धारा 302 भादंस में दर्ज कर केस ऑफिसर स्कीम के तहत गहन जांच की. अनुसंधान अधिकारी पेशावर खां और थानाधिकारी रोहित कुमार ने वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक आधार पर जांच पूरी की. अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 16 गवाहों के बयान, 86 दस्तावेज और 14 महत्वपूर्ण आर्टिकल अदालत में प्रस्तुत किए.

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 460 एवं 394 भादंस में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 302/34 भादंस में आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान लागू किया.

प्रत्येक आरोपी पर कुल 35 हजार रुपये का दंड लगाया गया. राज्य पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने की, जबकि फरियादी पक्ष की ओर से एडवोकेट मनीष नागर ने प्रभावी पैरवी में सहयोग दिया. अदालत के इस कठोर फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय और समाज को एक सशक्त संदेश दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news