/Pratapgarh: उधार सामान नहीं देने पर बदमाशों ने दुकान में लगाई आग, कार में की तोड़फोड़

राज्य चुनें
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र के बरवाड़ा नाका में उधार सामान नहीं देने पर बदमाशों ने एक युवक की दुकान में पट्रोल डालकर आग लगाई और जमकर उत्पात मचाया.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र के बरवाड़ा नाका में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए. उधार सामान नहीं देने की रंजिश में बदमाशों ने एक युवक की दुकान और घर के बाहर खड़ी ओमनी कार को निशाना बनाते हुए जमकर उत्पात मचाया.
आरोपियों ने पहले कार में तोड़फोड़ की और फिर दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इतना ही नहीं, पूरी वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर स्टंट्स और धमकी भरे वीडियो भी वायरल कर दिए.
आरोपियों ने उधार में मांगा समान
पीड़ित राधेश्याम रेगर ने छोटीसादड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है. पीड़ित ने बताया कि उसकी बरवाड़ा नाका क्षेत्र में किराना, टायर पंचर और वेल्डिंग की दुकान है. रात करीब 9 बजे लक्ष्मण अपने साथ कन्हैयालाल और कवरलाल के साथ दुकान पर आया था.
आरोपियों ने उधार में सामान मांगा, लेकिन मना करने पर विवाद करते हुए वहां से चले गए. राधेश्याम के अनुसार रात करीब 10:30 बजे आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर दोबारा लौटे. इस दौरान उनके साथ धनराज और ताराचंद मोग्या भी मौजूद थे. आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी ओमनी वैन में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. जब राधेश्याम, उसकी मां लीलाबाई, मामा उदयलाल और पड़ोसी रतनलाल मीणा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपी धमकियां देने लगे.
पेट्रोल डालकर लगाई आग
इसके बाद बदमाशों ने दुकान के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग लगने से दुकान में रखा किराना सामान, टायर पंचर और वेल्डिंग का सामान जलकर राख हो गया. वहीं, ओमनी कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने आगजनी और उत्पात का वीडियो भी बनाया और बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड कर धमकी भरे स्टंट्स वायरल किए. छोटीसादड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!