/Pratapgarh: उधार सामान नहीं देने पर बदमाशों ने दुकान में लगाई आग, कार में की तोड़फोड़

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र के बरवाड़ा नाका में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए. उधार सामान नहीं देने की रंजिश में बदमाशों ने एक युवक की दुकान और घर के बाहर खड़ी ओमनी कार को निशाना बनाते हुए जमकर उत्पात मचाया.

आरोपियों ने पहले कार में तोड़फोड़ की और फिर दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इतना ही नहीं, पूरी वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर स्टंट्स और धमकी भरे वीडियो भी वायरल कर दिए.

आरोपियों ने उधार में मांगा समान

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पीड़ित राधेश्याम रेगर ने छोटीसादड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है. पीड़ित ने बताया कि उसकी बरवाड़ा नाका क्षेत्र में किराना, टायर पंचर और वेल्डिंग की दुकान है. रात करीब 9 बजे लक्ष्मण अपने साथ कन्हैयालाल और कवरलाल के साथ दुकान पर आया था.

आरोपियों ने उधार में सामान मांगा, लेकिन मना करने पर विवाद करते हुए वहां से चले गए. राधेश्याम के अनुसार रात करीब 10:30 बजे आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर दोबारा लौटे. इस दौरान उनके साथ धनराज और ताराचंद मोग्या भी मौजूद थे. आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी ओमनी वैन में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. जब राधेश्याम, उसकी मां लीलाबाई, मामा उदयलाल और पड़ोसी रतनलाल मीणा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपी धमकियां देने लगे.

पेट्रोल डालकर लगाई आग