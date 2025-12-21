Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Pratapgarh: मां और बेटे ने मिलकर की पिता के सिर पर दे मारी गलती हुई लकड़ी, कर डाली हत्या

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक मां और बेटे ने मिलकर पिता को मौत के घाट उचार दिया. मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Dec 21, 2025, 04:25 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 04:25 PM IST

Trending Photos

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल
11 Photos
rajasthan place to visit

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!
8 Photos
khatu shyam ji

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट

PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश
8 Photos
Rajasthan Government

PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश

Pratapgarh: मां और बेटे ने मिलकर की पिता के सिर पर दे मारी गलती हुई लकड़ी, कर डाली हत्या

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में की गई. थानाधिकारी राकेश कटारा के ने बताया कि गठित पुलिस टीम ने प्रकरण बीएनएस में वांछित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

घटना 17 दिसंबर 2025 की शाम की है। बावड़ीखेड़ा निवासी 19 वर्षीय ललिता मीणा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता शराब के नशे में घर आए और उसकी मां के साथ गाली-गलौच करने लगे. समझाने पर विवाद बढ़ गया.

इसी दौरान चूल्हे से जलती लकड़ी उठाकर पिता ने मां पर हमला किया, जिससे मां की आंख पर चोट लगी. आत्मरक्षा में मां ने पास पड़ी लकड़ी से पति के सिर पर वार किया. शोर सुनकर बेटा सूरजमल भी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद कथित तौर पर और भी वार किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घायल अवस्था में परिजन आरोपी को खाट पर सुलाकर बाद में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि घटना के बाद दोनों आरोपी सूर्या उर्फ सूरजमल और उसकी मां चौखली फरार हो गए थे.

पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को डिटेन कर गिरफ्तार किया. आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय में पेश किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में अनुसंधान जारी है और सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है.

इधर, प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के गांव दिवाला में मकानों में तोड़फोड़ कर आगजनी करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निदेशन में की गईं.

थानाधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि घटना को लेकर दिनांक 22 अगस्त को दिवाला निवासी मांगीलाल मीणा और उनके भाई पुरण मीणा ने कोटड़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट के अनुसार, पारिवारिक विवाद के चलते 11 अगस्त 2025 को गोतम नामक युवक की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद 21 अगस्त को आयोजित घाटा कार्यक्रम के दौरान मृतक के रिश्तेदार और बहन-बेटियां गांव दिवाला पहुंचे थे.

मौताणे को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने एकराय होकर लाठी, तलवार, धारदार हथियार और पत्थरों के साथ मांगीलाल, उनके भाई पुरण और भतीजे राहुल के घरों पर हमला कर दिया. हमलावरों ने मकानों में जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की, जिससे पीड़ित परिवार को भारी नुकसान हुआ. घटना की सूचना पर 112 नंबर पर कॉल किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. आरोप है कि हमलावरों ने पुलिस पर भी लाठी, तलवार और पत्थरों से हमला किया, जिससे पुलिसकर्मियों को चोटें आईं और पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया.

इस मामले में थाना कोटड़ी पर प्रकरण तहत बीएनएस की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटना में संलिप्त आरोपी बालूराम मीणा, निवासी हमचाखेड़ी (जाजली), थाना अरनोद को गिरफ्तार किया. इससे पूर्व इस प्रकरण में सात आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है. पुलिस द्वारा मामले में अन्य पहलुओं की जांच जारी है और शेष आरोपियों की भूमिका की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news