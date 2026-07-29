/प्रतापगढ़ में मचा हड़कंप, श्मशान घाट के पीछे मिला व्यक्ति का सड़-गला शव

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर के दीपेश्वर तालाब स्थित मुक्तिधाम परिसर के पीछे बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और भारी बारिश के बीच घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की गई.



मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

श्मशान भूमि के पीछे पड़ा हुआ था शव

जानकारी के अनुसार, दीपेश्वर तालाब स्थित श्मशान घाट पर जैन समाज के एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों ने मुक्तिधाम की अंतिम बाउंड्री के पास एक शव पड़ा देखा. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक गजेंद्र सिंह, शहर कोतवाल शम्भूसिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

सड़-गल चुका था शव

शहर कोतवाल शम्भूसिंह ने बताया कि पुलिस को टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि श्मशान भूमि के पीछे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि शव करीब दो से चार दिन पुराना प्रतीत हो रहा है और काफी हद तक सड़-गल चुका था. शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है. इसके बाद नगर परिषद के कर्मचारियों, जन सहयोग और पुलिस की मदद से शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी भिजवाया गया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए बांसवाड़ा से एमओबी (मोबाइल फोरेंसिक) एवं एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया, ताकि मौत के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

हर मामले को लेकर गहनता से जांच जारी

पुलिस फिलहाल शव की पहचान कराने के प्रयास में जुटी हुई है. आसपास के थानों से गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई

इधर, प्रतापगढ़ जिले के केसरियावाद थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में की गई. थानाधिकारी रमेश ने बताया कि इस दौरान ढाढवा माता पुलिया के पास ग्राम जीवा तालाब स्थित सुकली नदी के पेटे से अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर जांच की गई.

चालक ने अपना नाम केवा पुत्र मोटिया मीणा निवासी पनवा, थाना झल्लारा, जिला सलूंबर बताया। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर के दस्तावेज मांगे जाने पर चालक कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका. पूछताछ में उसने बजरी घर ले जाने की बात कही। पुलिस ने अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

इस संबंध में केसरियावाद थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और राजस्थान प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 की धारा के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.