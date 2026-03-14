Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Pratapgarh: अवैध कॉलोनी पर नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई, 0.66 हेक्टेयर में बने निर्माण किए ध्वस्त

Pratapgarh News:  राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में अवैध कॉलोनी पर नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अरनोद रोड स्थित बाईपास के पास बनाई जा रही नई कॉलोनी में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByHitesh upadhyay
Published:Mar 14, 2026, 07:33 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 07:33 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, इन जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, इन जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं घेवर, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Ghevar

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं घेवर, जानें रेसिपी और फायदे

Photos: पूर्व कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया का वीडियो वायरल, दिवंगत सुषमा स्वराज को बताया 'पेट्रोलियम मंत्री'
5 Photos
baran news

Photos: पूर्व कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया का वीडियो वायरल, दिवंगत सुषमा स्वराज को बताया 'पेट्रोलियम मंत्री'

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Pratapgarh: अवैध कॉलोनी पर नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई, 0.66 हेक्टेयर में बने निर्माण किए ध्वस्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में अरनोद रोड स्थित बाईपास के समीप विकसित की जा रही एक नई कॉलोनी में किए गए अवैध कब्जों पर नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 0.66 हेक्टेयर क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया.

मकान के मालिक को नोटिस किया जारी

नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीमेंट के पिल्लरों और सीसी (कंक्रीट) से किए गए निर्माण को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया. कार्रवाई के दौरान परिषद अधिकारियों ने बगीचे के पास बने एक मकान के मालिक को भी नोटिस जारी किया है. नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय सीमा में स्वयं अपने निर्माण को हटा लें, अन्यथा परिषद द्वारा उसे भी ध्वस्त कर दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थान खाली करने की दी हिदायत

जानकारी के अनुसार, इसी क्षेत्र में पहले भी ईंट के भट्टे के पास फर्नीचर का काम करने वाले एक व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा कर उसे किराए पर दे रखा था. परिषद की टीम ने उसे भी स्थान खाली करने की हिदायत दी है.

छह महीने पहले किराए पर ली जगह

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह अतिक्रमण चंदू मीणा के नाम से किया गया था. वहीं, फर्नीचर व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति ने बताया कि उसने करीब छह महीने पहले यह जगह किराए पर ली थी. उसका कहना है कि चंदू मीणा ने उसे भरोसा दिलाया था कि यहां से उसे कोई नहीं हटाएगा.

नगर परिषद की कार्रवाई से मचा हड़कंप

नगर परिषद की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया. कई लोग मौके से अपना सामान हटाते हुए नजर आए. नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news