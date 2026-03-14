Pratapgarh: अवैध कॉलोनी पर नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई, 0.66 हेक्टेयर में बने निर्माण किए ध्वस्त

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में अरनोद रोड स्थित बाईपास के समीप विकसित की जा रही एक नई कॉलोनी में किए गए अवैध कब्जों पर नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 0.66 हेक्टेयर क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया.

मकान के मालिक को नोटिस किया जारी

नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीमेंट के पिल्लरों और सीसी (कंक्रीट) से किए गए निर्माण को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया. कार्रवाई के दौरान परिषद अधिकारियों ने बगीचे के पास बने एक मकान के मालिक को भी नोटिस जारी किया है. नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय सीमा में स्वयं अपने निर्माण को हटा लें, अन्यथा परिषद द्वारा उसे भी ध्वस्त कर दिया जाएगा.

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स्थान खाली करने की दी हिदायत

जानकारी के अनुसार, इसी क्षेत्र में पहले भी ईंट के भट्टे के पास फर्नीचर का काम करने वाले एक व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा कर उसे किराए पर दे रखा था. परिषद की टीम ने उसे भी स्थान खाली करने की हिदायत दी है.

छह महीने पहले किराए पर ली जगह

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह अतिक्रमण चंदू मीणा के नाम से किया गया था. वहीं, फर्नीचर व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति ने बताया कि उसने करीब छह महीने पहले यह जगह किराए पर ली थी. उसका कहना है कि चंदू मीणा ने उसे भरोसा दिलाया था कि यहां से उसे कोई नहीं हटाएगा.

नगर परिषद की कार्रवाई से मचा हड़कंप

नगर परिषद की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया. कई लोग मौके से अपना सामान हटाते हुए नजर आए. नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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