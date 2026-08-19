/नगरपालिका से नगर परिषद तक... प्रतापगढ़ की कुर्सी का पूरा राजनीतिक इतिहास, अब महिला के हाथ होगी कमान!

Pratapgarh Nikay Chunav: प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और चुनावी तारीखों का औपचारिक ऐलान हो गया है. औपचारिक ऐलान के अनुसार, इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण में 9 सितंबर तो वहीं दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाली जाएंगी. हाल ही में शहर के 40 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली जा चुकी है, जिसके बाद शहर की सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं. इस बार सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ यह है कि नगर परिषद सभापति का पद ''सामान्य महिला'' के लिए आरक्षित हुआ है. इस आरक्षण के बाद से ही शहर के राजनीतिक गलियारों में संभावित महिला दावेदारों और उनके पीछे रणनीतिक तैयारी में जुटे दिग्गजों की हलचल तेज हो गई है.

इस चुनावी माहौल के बीच प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय नगरपालिका से लेकर नगर परिषद तक के 80 से अधिक वर्षों के इतिहास, अध्यक्षों, प्रशासकों और महिला प्रतिनिधित्व पर एक विस्तृत नजर डालना बेहद जरूरी है. आखिर इस कुर्सी पर अब तक कौन-कौन बैठा, किसका कार्यकाल कितना रहा, कितनी बार बोर्ड भंग हुए और किस नेता ने सबसे लंबे समय तक शहर की स्थानीय सरकार की कमान संभाली-इन तमाम सवालों के जवाब इस पूरे राजनीतिक इतिहास में मिलते हैं.

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नगरपालिका से नगर परिषद का सफर: कब हुआ बदलाव?

प्रतापगढ़ में स्थानीय निकाय प्रशासन का इतिहास रियासतकालीन दौर से जुड़ा हुआ है. आजादी से पूर्व 1901 ई. दीवान स्टेट और विशेषकर 1947 के बाद से लेकर 2012 तक प्रतापगढ़ में नगर पालिका बोर्ड कार्यरत रहा. नगर परिषद का गठन प्रतापगढ़ जिला बनने के बाद शहर के विस्तार और विकास को गति देने के लिए 1 मई 2012 को औपचारिक रूप से नगर पालिका को क्रमोन्नत कर नगर परिषद, प्रतापगढ़ का गठन किया गया. यानी प्रतापगढ़ की स्थानीय राजनीति में 1 मई 2012 एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, जब नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी का स्वरूप बदलकर नगर परिषद सभापति की कुर्सी हो गया.

राजनीतिक आंकड़ों का पूरा विश्लेषण:

महिला नेतृत्व:

नगरपालिका से नगर परिषद तक महिला प्रतिनिधित्व का इतिहास देखे तो प्रतापगढ़ निकाय के पूरे इतिहास में अब तक कुल 3 महिलाओं ने इस सर्वोच्च पद की कमान संभाली है. इनमें दो महिलाओं ने अपेक्षाकृत लंबा कार्यकाल देखा, जबकि एक महिला का कार्यकाल बेहद अल्प रहा. पुष्पा मेहता प्रतापगढ़ की पहली महिला पालिका अध्यक्ष रहीं. उन्होंने करीब पांच वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया. प्रतापगढ़ की स्थानीय राजनीति में महिला नेतृत्व के लिहाज से उनका कार्यकाल एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है. रामकन्या प्रहलाद गुर्जर ने 7 फरवरी 2021 से 4 अप्रैल 2022 तक फिर 26 अप्रैल 2022 से 7 फरवरी 2026 तक रामकन्या प्रहलाद गुर्जर नगर परिषद की सभापति रहीं. उनके कार्यकाल के बीच में कुछ समय के लिए कौशल्या देवी ने सभापति पद संभाला, जिसके बाद 26 अप्रैल 2022 से रामकन्या प्रहलाद गुर्जर ने पुनः पदभार संभाला और 7 फरवरी 2026 तक इस पद पर रहीं.

6 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक कौशल्या देवी का कार्यकाल करीब 20 दिन का रहा. यह प्रतापगढ़ नगर परिषद के इतिहास के सबसे छोटे सभापति कार्यकालों में शामिल है. इस तरह प्रतापगढ़ के निकाय इतिहास में अब तक कुल तीन महिलाओं ने सर्वोच्च निर्वाचित पद की जिम्मेदारी संभाली है. अब सामान्य महिला के लिए सभापति पद आरक्षित होने के बाद यह संख्या बढ़कर चार होने की दिशा में है, लेकिन अगली सभापति कौन होगी, इसका फैसला आगामी चुनाव के बाद ही होगा.

पुरुष नेतृत्व: लंबे समय तक रहा दबदबा

प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय इतिहास में लंबे समय तक पुरुष नेताओं का दबदबा रहा है. नगरपालिका दौर में दीवान स्टेट सहित 11 से अधिक निर्वाचित/मनोनीत पुरुष अध्यक्षों ने अलग-अलग अवधियों में नगर की बागडोर संभाली. इनमें कई चेहरे ऐसे भी रहे जो दो या तीन अलग-अलग कार्यकाल में अध्यक्ष पद पर लौटे. नगर परिषद बनने के बाद निर्वाचित पुरुष सभापति के रूप में केवल कमलेश डोसी रहे. यही वजह है कि प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय इतिहास में कमलेश डोसी का राजनीतिक कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल हो जाता है. प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय इतिहास में कमलेश डोसी के नाम सबसे अनोखा और सबसे लंबे समय तक शीर्ष पद पर रहने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है. एकमात्र नेता जो नगरपालिका अध्यक्ष और नगर परिषद सभापति दोनों रहे कमलेश डोसी प्रतापगढ़ के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने पहले नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी संभाली और नगरपालिका के नगर परिषद में क्रमोन्नत होने के बाद नगर परिषद के सभापति भी बने.

उनका कार्यकाल इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने नगरपालिका से नगर परिषद में हुए बदलाव को स्वयं शीर्ष नेतृत्व के रूप में देखा. कमलेश डोसी का कार्यकाल नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में: 21 अगस्त 2010 से 1 मई 2012 तक नगर परिषद सभापति के रूप में प्रथम कार्यकाल: 1 मई 2012 से 20 अगस्त 2015 तक नगर परिषद सभापति के रूप में द्वितीय कार्यकाल: 21 अगस्त 2015 से 21 अगस्त 2020 तक . इस प्रकार 21 अगस्त 2010 से 21 अगस्त 2020 तक लगातार पूरे 10 वर्ष कमलेश डोसी ने शहर की स्थानीय सरकार का नेतृत्व किया. यही वजह है कि प्रतापगढ़ के निकाय इतिहास में उनका कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे व्यक्तिगत लगातार कार्यकाल के रूप में सामने आता है. हालांकि, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ओम प्रकाश ओझा भी 1980 से 2010 के बीच तीन अलग-अलग कार्यकालों में लगभग 9 से 10 वर्ष तक पालिका अध्यक्ष रहे हैं. इसलिए कुल अलग-अलग अवधियों को जोड़कर तुलना करने पर राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण और भी दिलचस्प हो जाता है.

अब सामान्य महिला आरक्षण ने बदला पूरा सियासी गणित

अब आगामी चुनाव में सभापति पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के बाद प्रतापगढ़ की स्थानीय राजनीति एक बार फिर नए दौर में प्रवेश कर रही है.