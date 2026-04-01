कौन हैं प्रतापगढ़ की नई ‘सख्त’ कलेक्टर शुभम चौधरी, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करतीं पसंद

Pratapgarh News: देर रात जारी हुई आईएएस तबादला सूची में प्रतापगढ़ को नई प्रशासनिक कमान मिल गई है. सख्त कार्यशैली और लगातार ट्रांसफर के बावजूद मजबूत पकड़ रखने वाली अधिकारी शुभम चौधरी को जिले की नई कलेक्टर बनाया गया है.

राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 65 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है. इस सूची में प्रतापगढ़ जिले के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 2014 बैच की आईएएस अधिकारी शुभम चौधरी को नई जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है. वे इससे पहले आयुक्त उद्यानिकी, जयपुर के पद पर कार्यरत थीं. इसी आदेश में तत्कालीन प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया को संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग जयपुर लगाया गया है. तबादला आदेश संयुक्त शासन सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए.

गौरतलब है कि डॉ. अंजलि राजोरिया पिछले करीब एक वर्ष से विभिन्न कारणों को लेकर लगातार विवादों में बनी हुई थीं. भाजपा नेताओं और उदयपुर सांसद के साथ भी उनके मतभेद और बयानबाजी को लेकर कई बार चर्चाएं सामने आई थीं, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में उनका नाम लगातार सुर्खियों में रहा.

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किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप पसंद नहीं करतीं

वहीं, नई कलेक्टर के रूप में नियुक्त शुभम चौधरी को एक सख्त और काम के प्रति ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता है. वे अपने कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने और प्रशासनिक अनुशासन को प्राथमिकता देने के लिए जानी जाती हैं. खास बात यह है कि वे अपने काम में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप पसंद नहीं करतीं, जिसके चलते उनके करियर में कई बार तबादले भी हुए हैं.

कई जिलों में कलेक्टर के रूप में सेवाएं दे चुकी

प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो शुभम चौधरी राजस्थान के कई जिलों में कलेक्टर के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं. इनमें राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, कोटपुतली-बहरोड़ और डूंगरपुर जैसे जिले शामिल हैं. इसके अलावा वे जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर भी तीन से चार जिलों में काम कर चुकी हैं, जिससे उन्हें ग्रामीण प्रशासन का भी गहरा अनुभव है. शुभम चौधरी का शैक्षणिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. वे मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए पोलैंड गईं और वहां से इकोनॉमिक्स में एमए किया. उन्होंने तीसरे प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर 2014 में आईएएस सेवा में प्रवेश किया. प्रशासनिक सेवा में आने से पहले वे बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर चुकी हैं.

14 से 16 बार तक तबादले हो चुके

लगातार ट्रांसफर के बावजूद उनकी कार्यशैली पर कोई असर नहीं पड़ा. अपने करीब 10 से 12 साल के करियर में उनके 14 से 16 बार तक तबादले हो चुके हैं, लेकिन हर जगह उन्होंने अपनी मजबूत प्रशासनिक पकड़ और प्रभावी कार्यशैली से पहचान बनाई है. अब प्रतापगढ़ जिले की जिम्मेदारी मिलने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि शुभम चौधरी अपनी सख्त और पारदर्शी कार्यशैली से जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरह नया स्वरूप देती हैं.

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